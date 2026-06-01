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La PAU usa por primera vez sistemas para detectar las chuletas en los exámenes

Comienza la Evaluación para el Acceso a la Universidad pero este año, en Madrid, se incorporarán nuevas medidas de seguridad, un sistema de corrección más preciso y criterios más estrictos en la valoración de la expresión escrita.

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La PAU usa por primera vez sistemas para detectar las chuletas en el examen | Europa Press

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Marta Moreno
Publicado:

La Comisión Organizadora de la Prueba de Acceso a la Universidad en la Comunidad de Madrid ha anunciado las principales novedades de la PAU 2026.

Mayor control durante los exámenes

La primera gran novedad afecta a la identificación de los estudiantes. A partir de 2026 será obligatorio presentar DNI físico durante la realización de los exámenes y mantenerlo visible sobre el pupitre en todo momento. No se aceptarán aplicaciones digitales.

Además, las universidades madrileñas podrán utilizar dispositivos de detección de señales de radiofrecuencia para prevenir posibles fraudes. El simple hecho de mantener encendido el teléfono, reloj inteligente, auriculares u otros dispositivos electrónicos no autorizado, será una falta muy grave y el examen será calificado con un cero.

Cambio en la corrección de la ortografía

Otra de las modificaciones más relevantes se refiere al sistema de corrección. Las notas pasarán a expresarse en múltiplos de 0,1 en lugar de 0,25, lo que permitirá una evaluación más precisa. Asimismo, en todos los ejercicios se valorará de forma específica la capacidad expresiva y la corrección idiomática. Los correctores tendrán en cuenta la ortografía, la puntuación, la coherencia, la cohesión, la gramática, el vocabulario y la presentación de los textos.

Los dos primeros errores ortográficos no contarán, pero a partir del tercero, se restará, 0,10 puntos por cada falta hasta alcanzar el límite establecido. Por otra parte, Lengua Castellana y Literatura, contará con un régimen más exigente y las faltas podrían restar hasta dos puntos, aplicándose una penalización de 0,25 puntos por error a partir e la segunda falta.

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