El GPS de la prostitución

La novedad radica en que se ocupa también de la prostitución callejera, de la que se ejerce al aire libre. Las chicas se clasifican por nacionalidades y en algún caso aporta incluso nombres y horarios.

El polígono industrial de Cantueñas está indicado en el mapa e incluso se detalla dónde se encuentran las prostitutas mejor valoradas por los clientes. Son rumanas y desconocen por completo la existencia de la web. Aseguran que no les importa, siempre que suponga más clientes y más dinero.

En este polígono industrial hay varios grupos de prostitutas muy cercanos entre si, pero el buscador es meticuloso e informa por separado sobre cada uno de ellos. En algunas ocasiones con comentarios impactantes. En una esquina, por ejemplo, se coloca "una rumana rubia con aspecto de yonki".

La información sobre prostitutas en internet no es nueva. Hay páginas, blogs y chats donde los clientes comparten datos, realizan comentarios o aconsejan los servicios de tal o de cual prostituta. La red asegura que permite el anonimato de los autores y esta impunidad anima a muchos a participar.

En el caso del buscador eEl Ministerio de Igualdad está tras la pista del responsable de la página. No lo tiene fácil, la prostitución no es ilegal en España y ademas esta web esta alojada en un servidor estadounidense sobre el cual nuestra legislación no tiene competencia.

A pesar de ello la ministra Aído anunció ayer que se están tomando las medidas oportunas para su cierre.