La fundación filantrópica que Isak Andic, fundador de Mango, tenía previsto poner en marcha contaría con una dotación anual de entre cinco y diez millones de euros e incluiría a sus tres hijos como patronos. Así lo ha explicado este lunes el abogado Joan Roca ante la jueza que investiga la muerte del empresario, en una declaración que puede resultar relevante para esclarecer el posible móvil económico del caso.

Roca ha comparecido como testigo en el juzgado de Martorell (Barcelona), que investiga a Jonathan Andic por su presunta relación con la muerte de su padre, fallecido en diciembre de 2024 tras caer por un barranco durante una excursión en Montserrat.

El letrado recibió, junto a su padre, el también abogado y expolítico Miquel Roca, el encargo de Isak Andic de diseñar la fundación. Según ha explicado, el proyecto contemplaba que los tres hijos del empresario formasen parte del patronato, sin que en ningún momento se planteara excluir a Jonathan, el primogénito, que actualmente está investigado por homicidio.

Además, la intención de Andic era que la fundación comenzase a funcionar cuanto antes, sin esperar a su fallecimiento. Su financiación estaría garantizada mediante una aportación anual de entre cinco y diez millones de euros.

La defensa busca descartar el móvil económico

La declaración de Joan Roca ha sido propuesta por la defensa de Jonathan Andic, ejercida por los abogados Cristóbal Martell y Sebastián de Juan. Su objetivo es cuestionar la hipótesis de la Fiscalía y de los Mossos d’Esquadra sobre un posible móvil económico detrás de la muerte del empresario.

La investigación contempla la posibilidad de que Jonathan hubiera acabado con la vida de su padre ante el temor de perder su herencia por los planes de Isak Andic de destinar parte de su patrimonio a fines filantrópicos.

Sin embargo, el testimonio del abogado apunta a que el primogénito no iba a quedar al margen de la iniciativa. De hecho, los hijos del empresario mantienen su intención de continuar con la creación de la fundación, cuyo desarrollo quedó paralizado tras la muerte de su padre.

La transición de los hijos en Mango

Durante la jornada también ha declarado Germán Castejón, gestor del patrimonio familiar, quien ha explicado que desde 2023 trabajaba en la transición de los hijos de Andic para que se incorporasen como accionistas consejeros, pero no como directivos de Mango.

Según su testimonio, Jonathan tenía una "predisposición total" a aceptar este modelo de gestión familiar. El hijo del fundador dejó temporalmente su cargo de vicepresidente de la compañía tras su detención.

Por su parte, Iñaki Ortega, antiguo responsable de comunicación de la familia, ha sido interrogado sobre un documento localizado en el teléfono de Jonathan que recogía una estrategia de comunicación ante los medios. Ortega ha defendido que el propósito era proteger la reputación de Mango y evitar posibles perjuicios económicos para la firma.

También declara el psicoterapeuta de Jonathan

La jueza ha tomado declaración igualmente a Johannes B., psicoterapeuta que atendió en dos ocasiones a Jonathan por encargo de una mediadora familiar que trataba los conflictos personales y profesionales entre el empresario y su hijo.

Otro de los testigos ha sido Francisco Marco, detective contratado por la defensa, que ha tenido que responder sobre sus declaraciones públicas acerca de la investigación. En una entrevista en RAC1 llegó a acusar al sargento responsable del caso de haber falseado documentación judicial y de incluir afirmaciones que, según él, no eran ciertas.

Las declaraciones de esta jornada se enmarcan en la investigación judicial sobre la muerte de Isak Andic, un caso que sigue abierto y en el que Jonathan Andic mantiene su condición de investigado.