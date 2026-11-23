Es el vídeo de un grupo de migrantes que intentaban cruzar desde Ceuta hasta la Península durante la madrugada de esta domingo. En el vídeo, grabado por unos vecinos de la zona de La Almadraba, se escucha cómo alguien grita a los migrantes "¡Rápido, rápido!", para evitar que la Policía Nacional los detuviese.

Han detenido a dos presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a facilitar estos viajes en embarcaciones neumáticas. La organización cobraba 6.500 euros por la travesía y 15 euros diarios por el alojamiento de los migrantes mientras esperaban su salida.

El grupo, formado entre quince y veinte personas, sostenía una embarcación, unos bidones de gasolina y teléfonos móviles en bolsas para evitar que se mojaran. Salen de un lado de la vía para pasar al otro con el objetivo de entrar en el mar y zarpar rápido, pero agentes de la Policía Nacional adscritos a la UCRIF y con apoyo de unidades de Seguridad Ciudadana los ha interceptado antes de que pudieran marcharse.

El operativo se ha llevado a cabo en torno a las cuatro de la madrugada en la zona de la Almadraba. La Policía Nacional, que mantiene varios operativos de seguimiento abordó al grupo y procedió a interceptar a todos los presentes, localizando además la embarcación que les iba a servir de transporte para alcanzar el otro lado del Estrecho.

2 detenidos y 13 trasladados al CATE

Entre las personas interceptadas se encontraban los dos presuntos organizadores y pilotos de la embarcación. Se trata de un hombre mayor de edad de origen marroquí y un menor de edad de origen español. Ambos fueron detenidos.

Los otros 13 fueron trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Ceuta, después de que se les iniciara el correspondiente procedimiento administrativo de devolución.