Un niño de 20 meses fue evacuado este sábado en helicóptero al Hospital La Fe de Valencia con politraumatismos y una fractura de cráneo tras una caída desde un primer piso en la localidad castellonense de Xilxes.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso a las 12.21 horas del sábado 21 de noviembre. Tras la alerta, movilizó una unidad del SAMU, cuyo equipo sanitario se desplazó hasta el lugar para prestar una primera asistencia al menor.

Según la información avanzada por el periódico 'Mediterráneo' y recogida por 'La Vanguardia', el niño habría caído accidentalmente después de subirse a algún elemento próximo a la ventana. Esa información no precisa qué objeto habría utilizado el pequeño ni aporta más detalles sobre las circunstancias de la caída.

Tras la atención inicial, un helicóptero trasladó al niño hasta la helisuperficie de La Fe. Allí, una segunda unidad del SAMU se encargó de completar el traslado hasta el hospital valenciano. En el dispositivo sanitario participaron, por tanto, dos unidades del SAMU y un helicóptero.