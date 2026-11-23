Tras cinco días sin llegadas de embarcaciones irregulares a las Islas Canarias, este fin de semana se ha reactivado la ruta migratoria a la isla de El Hierro. En dos días han llegado siete cayucos con más de 400 personas a bordo, entre ellas varios menores de edad. La llegada de cayucos a la isla, que llevaba parada desde el fin de semana pasado cuando se cumplió el récord de llegadas en la historia de Canarias con más de 3.000 personas en dos días, se reactivaba de nuevo este sábado con el primer cayuco de la semana en el que viajaban 67 personas. Ese era solo el comienzo de un nuevo repunte, que continuaba el domingo con la llegada de seis cayucos más a El Hierro con más de 360 personas a bordo.

Del primer cayuco desembarcaron 74 personas de origen subsahariano, entre ellas 5 mujeres y 3 menores que habrían salido hace siete días de Senegal, y a bordo viajaban personas de ese país y también de Guinea Conakry. En el siguiente cayuco del día viajaban doce menores de edad de un total de más de 80 personas que también habrían partido desde Senegal. Y parece que el repunte va a continuar todavía durante este lunes, cuando pasadas las 9:30h de la mañana, ya se han rescatado en El Hierro cuatro embarcaciones más con 64, 88, 129 y 152 personas a bordo, que hacen un total de 433 inmigrantes solo en las primeras horas de la mañana del lunes. Desde el viernes han llegado a El Hierro más de 850 personas a bordo de once cayucos.

El dispositivo de primera atención de la Cruz Roja recibe a todos los migrantes en el muelle de La Restinga con mantas y ropa seca, les da algo de comer, y los médicos del Servicio Canario de Salud les realizan una primera valoración médica. Aquellos que lo necesitan son derivados al hospital, o a partir de ahora, en caso de ser necesario, al nuevo hospital de campaña instalado junto al Centro de Atención Temporal de San Andrés. Después de esta primera atención, son trasladados en autobuses hasta el CATE donde pasan un máximo de 72 horas bajo custodia de la Policía Nacional. Allí les toman las huellas, les hacen una entrevista personal, y con traductores y cooperación internacional, se comprueban todas las identidades. También se les asigna un NIE con el que podrán viajar posteriormente a la península.

Desde el CATE, normalmente los llevan de nuevo en autobuses hasta el puerto de La Estaca donde son trasladados en barco a Tenerife para ser repartidos por los centros de acogida de las islas, ya que El Hierro no tiene capacidad. Ahora, se está reconstruyendo un centro de acogida en terreno rústico en el complejo de Echedo del municipio de Valverde que tendrá capacidad para unas 300 personas. Además, ante la llegada de una gran cantidad de menores de edad, casi 1.000 en lo que llevamos de mes, el Gobierno de Canarias ha reabierto seis centros de acogida que habían sido cerrados tras los traslados a la península. Desde el 1 de noviembre han llegado 983 menores a las islas y en estos momentos, la comunidad autónoma tutela a 3.325 menores migrantes extranjeros no acompañados.