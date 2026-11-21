Un hombre de 55 años ha perdido la vida este sábado mientras realizaba una ruta de montaña en el Puig de Massanella, situado en el municipio mallorquín de Escorca. El excursionista ha caído por un desnivel de unos 70 metros en la zona de Es Coll des Prat.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 13:15 horas, cuando la víctima caminaba por la zona en compañía de otro hombre, de 61 años. Según las primeras informaciones, la caída habría sido accidental, aunque todavía se investigan las circunstancias exactas del suceso.

Tras recibir el aviso, efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil y del equipo de rescate de montaña de los Bomberos de Mallorca, se han desplazado hasta el lugar para intervenir.

La complicada orografía del terreno ha obligado a movilizar un helicóptero para acceder hasta el punto donde se encontraba el excursionista. Los equipos de emergencia han logrado recuperar el cuerpo, y han trasladado también a su acompañante hasta el Hospital Comarcal de Inca.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer cómo se ha producido el accidente que ha terminado trágicamente con la vida del excursionista.

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Hace tan solo 4 meses ocurría otro suceso similar, pero esta vez en Lleida, donde un joven de 26 años perdía la vida tras caer por una pendiente en la Vall de Boí.

Los hechos ocurrieron cerca de las 12:45 horas, cuando los servicios de emergencias recibieron un aviso alertando de que su compañero "se había caído por una pendiente y no contestaba". Inmediatamente después se desplazó hasta allí un helicóptero de rescate de la Unidad de Medios Aéreos, y un médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Ambos localizaron el cuerpo del excursionista fallecido a las 13:18 horas, tal y como certificaba el médico del SEM.