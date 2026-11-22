Los servicios de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han acompañado durante la madrugada de este domingo a tres cayucos hasta el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, después de localizarlos navegando en aguas próximas al archipiélago canario.

La primera embarcación ha llegado con 74 personas de origen subsahariano, entre ellas se encontraban cinco mujeres y tres menores de edad. Según la información facilitada por los servicios de emergencia, todos presentaban buenas condiciones de salud, y ninguno ha tenido que ser trasladado al hospital.

Según los datos recabados en el puerto, este cayuco habría iniciado su travesía hace aproximadamente siete días desde la localidad senegalesa de Thiès. Entre sus ocupantes hay ciudadanos de Senegal y Guinea Conakry.

En cuanto al segundo cayuco, sus ocupantes también han sido trasladados hasta el muelle herreño, donde los equipos de emergencia están realizando el recuento de personas y las correspondientes comprobaciones sanitarias. Por el momento, no ha trascendido la cifra total de pasajeros.

Los dos dispositivos de escolta han estado coordinados por el Centro de Coordinación de Salvamento de Tenerife, y han contado con la participación de la patrullera Río Tajo, perteneciente a la Guardia Civil, y a la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Diphda.

El tercer cayuco que ha llegado este domingo a El Hierro llevaba a bordo 22 personas, entre ellas una mujer y tres menores.

Estas tres llegadas se producen después de que durante el sábado, se registrara la llegada de otro cayuco a La Restinga. En aquella embarcación viajaban 67 personas subsaharianas, entre ellas cinco mujeres y cuatro menores.

Los vecinos exigen que cese la llegada de cayucos

Mientras tanto, los habitantes de El Hierro continúan preocupados por esta situación, pese a que la llegada de embarcaciones se ha reducido en los últimos días. Por ello, han convocado una concentración frente a la Dirección Insular de la Administración del Estado, en Valverde.

"El Hierro merece ser escuchado", gritan los vecinos, que exigen que se frene la llegada de migrantes y rechazan que La Restinga se convierta en un punto fijo de recepción.

Temen que los servicios de la isla vuelvan a colapsarse si se produce otra llegada masiva como la del pasado fin de semana, cuando cerca de 3.000 migrantes alcanzaron sus costas.