La agresión ha tenido lugar a las 1:57 horas de este lunes en la calle Injertal de Yuncler (Toledo) en la vía pública. Según ha informado a EFE el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

La Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento del hombre de 45 años, y ha informado que el hijo de 27 años se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Toledo.

Por el momento, los agentes han activado los protocolos de localización para poder capturar al sospechoso y esclarecer lo ocurrido.

Muere un joven en una pelea en Huelva

Este no ha sido el único suceso mortal ocurrido en noviembre. El pasado 7 de noviembre murió un joven durante una reyerta entre varias personas en el barrio de Isla Chica, Huelva. La pelea que tuvo lugar de madrugada en la calle Conde de López Muñoz cerca de la Plaza Perlita, dejó también varios heridos. La Policía Nacional abrió una investigación con el protocolo de delitos violentos para poder determinar el incidente que costó la vida del chico.

Una pelea multitudinaria en Tetuán (Madrid) acaba con 13 detenidos y cinco armas requisadas

La Policía Nacional detuvo a 13 personas, diez hombres y dos mujeres, implicadas en una riña tumultuaria en el distrito madrileño de Tetuán en la que se intervinieron numerosas armas blancas y varias armas de fuego.

Los detenidos contaban con edades comprendidas entre los 22 y los 49 años, tal y como detallan fuentes policiales. Asimismo, indicaron que se trataba de miembros de un mismo clan de etnia gitana que habrían quedado en la zona para protagonizar esa pelea.

Al darse cuenta de la presencia policial, los sospechosos emprendieron su huida por varias direcciones, aunque dos varones fueron interceptados. Uno de los individuos arrojó al suelo una mochila con varias armas de fuego cargadas, mientras que el otro trató de ocultarla bajo un vehículo.