El 23 de noviembre de 2022, el Parlamento Europeo aprueba una resolución en la que declara a Rusia como un “Estado promotor del terrorismo” y que “utiliza medios terroristas”. La votación fue una respuesta a la intensificación de los ataques militares rusos contra infraestructuras civiles esenciales ucranianas, todo en el marco del conflicto que ambos países mantenían desde que Rusia iniciara la ofensiva el 24 de febrero de 2022. Con 494 votos a favor, 58 en contra y 44 abstenciones, el Parlamento Europeo mostró su absoluto rechazo a las operaciones militares del Kremlin de Vladímir Putin. La declaración tiene un carácter estrictamente político y simbólico; a diferencia de Estados Unidos, la UE carece de un marco jurídico propio que permita catalogar formalmente a un Estado como patrocinador del terrorismo. Esto provocó que grupos de representantes de la Eurocámara solicitaran la creación de dicho instrumento legal, una lista negra para posibles casos futuros.

El 23 de noviembre se celebra el Día Mundial de Fibonacci, una fecha dedicada a conmemorar a la vida y la aportación a la ciencia del matemático Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci. El día no está elegido al azar: en el formato anglosajón (11/23) los dígitos corresponden a los cuatro primeros números naturales de la sucesión (1, 1, 2 y 3). La secuencia de Fibonacci es una secuencia numérica infinita, en la que el resultado es siempre la suma de los dos números anteriores, comenzando por el 0 y el 1. Aunque este fenómeno ya era conocido por matemáticos de siglos anteriores, fue este matemático quien la introdujo en Europa en 1201, plantando la primera semilla que provocaría la adaptación a los números arábigos y dejando atrás los romanos.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 23 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 23 de noviembre?

1811.- Las Cortes de Cádiz aprueban la creación de la llamada Lotería Nacional.

1910.- Johan Alfred Ander se convierte en la última persona ejecutada en Suecia.

1928.- Se acuerda la creación de la primera Liga española de fútbol, cuya primera jornada se disputa el 10 de febrero de 1929.

1963.- La BBC estrena el primer episodio de 'Doctor Who', una de las series de ciencia ficción más longevas de la televisión.

1981.- El escritor mexicano Octavio Paz recibe el Premio Cervantes.

1981.- Freddie Mercury anuncia públicamente que padece sida. Muere al día siguiente.

1993.- Guns N' Roses publica 'The Spaghetti Incident?', su último álbum de estudio con la formación clásica de la banda

2003.- El presidente de Georgia, Eduard Shevardnadze, dimite tras la Revolución de las Rosas, una revuelta popular pacífica contra el fraude electoral.

2016.- La actriz española Concha Velasco recibe el Premio Nacional de Teatro.

2025.- El volcán Hayli Gubbi, situado en la región etíope de Afar, entra en erupción por primera vez en unos 10.000 años.

2025.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro queda en prisión preventiva tras intentar manipular la tobillera electrónica de vigilancia que llevaba.

¿Quién nació el 23 de noviembre?

1221.- Alfonso X "El Sabio", rey de Castilla y León.

1876.- Manuel de Falla, compositor español.

1888.- Harpo Marx, actor estadounidense.

1927.- Angelo Sodano, religioso italiano y ex secretario de Estado Vaticano.

1962.- Nicolás Maduro, político venezolano.

1972.- Antonio Orozco, músico español.

1992.- Miley Cyrus, actriz y cantante estadounidense.

¿Quién murió el 23 de noviembre?

1535.- Beatriz Galindo, escritora y humanista española.

1890.- Guillermo II, rey de Holanda.

1976.- André Malraux, escritor y político francés.

1991.- Klaus Kinski, actor alemán.

2005.- Isabel de Castro, actriz portuguesa.

2016.- Rita Barberá, política española.

2019.- Asunción Balaguer, actriz española.

¿Qué se celebra el 23 de noviembre?

Hoy, 23 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Asesor de Imagen.

Horóscopo del 23 de noviembre

Los nacidos el 23 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 23 de noviembre

Hoy, 23 de noviembre, se celebra san Clemente.