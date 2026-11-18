La Audiencia de Barcelona ha confirmado la decisión de mantener a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, en prisión eludible mediante una fianza de un millón de euros. El tribunal ha rechazado el recurso presentado por su defensa, aunque uno de los magistrados ha discrepado de esta medida.

El pasado 19 de mayo Jonathan Andic fue detenido como investigado por un presunto delito de homicidio en relación con la muerte de su padre. Ese mismo día, tras pagar el millón de euros exigido, evitó entrar en prisión y quedó en libertad.

Ahora la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona ha ratificado el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell al que ha tenido acceso EFE. De esta forma mantiene la prisión provisional comunicada y eludible con una fianza de un millón de euros, tal como había solicitado la Fiscalía.

Además de la fianza, Jonathan Andic seguirá manteniendo las otras medidas cautelares, como son la retirada pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias semanales en los juzgados. Por su parte, la defensa, liderada por el penalista Cristóbal Martell, había pedido anular la prisión provisional y retirar todas estas restricciones. Sin embargo, el tribunal ha desestimado su recurso.

El fundador de Mango falleció el 14 de diciembre de 2024 a los 71 años tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre, en Collbató (Barcelona). El empresario realizaba una excursión por Montserrat acompañado de su hijo, Jonathan Andic. La investigación continúa abierta. La Audiencia considera que existen indicios que justifican continuar con las diligencias, aunque también ha señalado que no puede descartarse por completo que la caída fuera accidental.