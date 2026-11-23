Arranca la recta final de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Solo quedan seis días para los comicios y los candidatos se vuelcan en intentar convencer a los indecisos. Pedro Sánchez se muestra optimista frente a un Feijóo prudente. El candidato del PP visita hoy el plató de Espejo Público en la que será su primera entrevista televisiva tras el cara a cara con el presidente del Gobierno. Hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas. Repasamos a continuación toda la información del escenario nacional e internacional.