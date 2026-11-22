Pedro Sánchez entra en la semana decisiva de las elecciones generales con una doble apuesta: movilizar a la izquierda, cuyo respaldo da por conquistado en su estrategia, y ampliar sus apoyos entre los votantes moderados.

La defensa de la gestión y de los servicios públicos vertebra ese mensaje, acompañado de nuevas advertencias sobre una posible mayoría de PP y Vox.

El presidente del Gobierno ha reivindicado este domingo en Murcia los resultados de su Ejecutivo y ha situado la confrontación en el terreno de las políticas y las formas.

"De estas elecciones vamos a hacer también un referéndum entre la buena política y la mala educación", ha afirmado, según recoge Servimedia.

La gestión como argumento para ampliar apoyos

Sánchez ha repasado la reforma laboral, las pensiones, la dependencia y los permisos de maternidad y paternidad. También ha destacado las becas, las plazas de formación profesional y las actuaciones para proteger el Mar Menor, en una intervención que busca proyectar los efectos de su gestión sobre distintos sectores de la sociedad.

En este sentido, ha reivindicado los 22,6 millones de afiliados a la Seguridad Social y ha contrapuesto ese balance a las críticas de la derecha.

Aunque ha coincidido con Alberto Núñez Feijóo en Murcia, donde el PP también celebraba un mitin, no ha mencionado directamente al líder popular durante su intervención.

El intento de ampliar apoyos convive, así, con la llamada a concentrar el voto progresista en el PSOE y con la advertencia de que una mayoría de PP y Vox supondría una "involución".

Jóvenes y mujeres para impulsar la "remontada"

Con una camiseta con el lema 'La fuerza de la juventud', Sánchez ha pedido apostar "todo al rojo" el 29 de noviembre. El acto ha dado protagonismo a jóvenes socialistas y ha incluido una apelación expresa al voto de las mujeres y a la protección de los derechos conquistados.

"Nos queda una semana hasta las elecciones, de remontada, un día para votar y cuatro años para avanzar con un gobierno progresista", ha proclamado. Además, ha vuelto a situar en el 75% la participación que considera necesaria para reeditar el Ejecutivo. Ha defendido que la papeleta socialista es la única capaz de "vencer a la internacional ultraderechista" en las próximas elecciones.

La visita ha tenido también un componente simbólico. Sánchez ha ondeado la bandera murciana después de que la Asamblea regional lo declarase "persona non grata" con los votos de PP y Vox. El candidato ha elogiado a la región y a sus habitantes frente a aquella decisión.

Según el PSOE, el acto reunió a 10.000 personas, parte de las cuales siguieron el mitin mediante pantallas instaladas en el exterior del pabellón Príncipe de Asturias.

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