Las redes sociales han trasladado la violencia machista a un espacio que no tiene horarios ni fronteras físicas. El 28% de las chicas de entre 16 y 17 años y tres de cada 10 de mujeres entre los 18 y 34 han sufrido acoso digital. Un estudio de la Fundación Mutua Madrileña sobre “Violencia sexual contra la infancia y la adolescencia en el ámbito digital” recoge que la persona autora del ciberacoso, es a menudo, alguien conocido del entorno de de la víctima en el mundo físico, o bien pudieron contactar inicialmente a través de Instagram y luego se conocieron físicamente.

Perfil del presunto agresor

Puede ser la pareja o la persona con la que se está comenzando una relación, la expareja, o alguien conocido/compañero clase, pero que no se logra identificar se sabe que es conocido porque la imagen se ha extraído de Instagram y la cuenta es privada. Con frecuencia el autor es un hombre, salvo alguna excepción. La edad del autor suele ser similar a la de la afectada, aunque en ocasiones esta situación se produce en parejas en las que hay más distancia de edad.

El ciberacoso y los delitos sexuales tienen penas de cárcel

Este tipo de maltrato está creciendo y siete de cada 10 víctimas no denuncia por vergüenza, miedo a represalias o desconfianza en la respuesta judicial y si no se denuncia, queda impune. El Ciberacoso, por ejemplo, está recogido en el artículo 172 del Código Penal y está penado desde tres meses a dos años de cárcel o multa de seis a 24 meses.

Sexting

El sexting con consentimiento no es delito, pero difundir, revelar o ceder a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales íntimas obtenidas aunque exista consentimiento de la víctima en un domicilio o lugar privado, si menoscaban gravemente su intimidad, sí que es un delito. Y atención, porque quien recibe el material y lo reenvía sin autorización también comete delito. Una primera difusión puedo conllevar penas de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses.

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