La muerte de una mujer tras recibir asistencia sanitaria en el Hospital Ciudad de Coria (Cáceres) ha motivado una reclamación por una posible negligencia médica. La paciente permaneció 13 días hospitalizada sin ser intervenida quirúrgicamente y, apenas 48 horas después de recibir el alta, tuvo que regresar al centro en ambulancia.

Los hechos se remontan al 21 de noviembre de 2024, cuando acudió a Urgencias por molestias abdominales intensas y náuseas. La paciente tenía antecedentes de una hernia umbilical, aunque durante su evaluación también se planteó la posibilidad de que padeciera un tumor de colon, según informa 'El Periódico de Extremadura'.

Dos días después del alta tuvo que ser operada de urgencia

La familia cuestiona que la atención médica se centrara en descartar una enfermedad oncológica en lugar de intervenir la hernia. Durante la hospitalización se intentó realizar una colonoscopia sin éxito y se programó una nueva exploración para el 19 de diciembre.

El 4 de diciembre, la paciente abandonó el hospital. Sus hijas aseguran que para entonces su estado físico se había deteriorado considerablemente.

Dos días después volvió al centro sanitario. En esta ocasión, los facultativos tuvieron que intervenirla de urgencia y extirpar un segmento del intestino que había sufrido una necrosis como consecuencia del estrangulamiento de la hernia.

Pese a la intervención, la mujer falleció el 14 de diciembre de 2024 debido a un shock séptico.

La familia reclama más de 62.000 euros de indemnización

Las hijas de la fallecida consideran que una operación durante la primera hospitalización podría haber cambiado el desenlace y reclaman una indemnización de 62.762 euros.

Por su parte, los profesionales sanitarios defienden que inicialmente no existían indicios clínicos de estrangulamiento de la hernia que justificaran una intervención inmediata.

Casi dos años después del fallecimiento, la Comisión Jurídica de Extremadura considera insuficientes las explicaciones aportadas por el Servicio Extremeño de Salud sobre la asistencia prestada a la paciente.

La existencia de una negligencia médica y su posible relación con el fallecimiento todavía no han quedado acreditadas.