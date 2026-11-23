Con sólo 23 años Carlos Alcaraz ha conquistado la Copa de Maestros tras ganar al número 1, Alexander Zverev. 28 años llevaba el tenis español sin conseguir este torneo que antes habían alcanzado Álex Corretja y Manuel Orantes.

Con un tenis de altísimo nivel. Alcaraz venció a Zverev por 6-2 y 6-7, tras casi medio año apartado de las pistas por lesión. Se convierte en el tenista más joven de la historia en conseguir la Copa de Maestros y 4 Grand Slam. La Copa de Maestros es un título especialmente deseado.

Arrastraba problemas físicos pero su juego, sin estar al 100%, es superior al del resto. En Turín y con 23 años, Alcaraz se ha convertido en el tenista más joven de la historia en ganar la Copa de Maestros y los 4 Grand Slam. Novak Djokovic, Roger Federer y Andre Agassi son los otros tres tenistas que atesoran los cuatro grandes y la Copa de Maestros.

Tenis que lograron ganar los cuatro grand slam y la Copa de Maestros

Andre Agassi (1999) 29 años y 2 meses

Roger Federer (2009) 27 años y 10 meses

Novak Djokovic (2016) 29 años y mes

Carlos Alcaraz (2026) 23 años y 6 meses

Alexander Zverev, número 1 del mundo, llegó a desquiciarse, con el juego del español. Incluso llegó a arrojar contra el suelo la raqueta. Al terminar Zverev le felicitó y le dijo: "Eres una auténtica leyenda y sólo tienes 23 años". Tras coronarse Maestro ahora piensa en el trofeo que la falta en su palmarés, la Copa Davis.

El español no dio respiro al alemán. Zverev en un momento del partido llegó a arrojar la raqueta contra el suelo. Este triunfo le convierte en el tercer español en lograr este torneo tras Orantes y Corretja, hace ya 28 años.

Alcaraz, estuvo casi la mitad del años sin competir por una lesión en la muñeca. Pero con problemas físicos ha mostrado su tenis de altísimo nivel.

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