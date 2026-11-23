La Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Palencia ha sufrido un ataque con varios cócteles molotov durante la pasada noche. Uno o varios individuos lanzaron los artefactos incendiarios contra las instalaciones policiales, en un suceso que pudo tener consecuencias mucho más graves. Al menos uno de los cócteles llegó a explosionar, mientras que los autores abandonaron una mochila con otros cuatro o cinco artefactos en su interior que no llegaron a estallar.

El ataque se produjo por la parte posterior de la comisaría, una zona en la que se encuentran estacionados los vehículos policiales. Según ha denunciado el sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, la rápida actuación de los agentes permitió evitar consecuencias de mayor gravedad tanto para los funcionarios como para las instalaciones y los vehículos oficiales.

La organización sindical ha calificado los hechos de "extrema gravedad" y ha puesto en valor la respuesta de los compañeros destinados en Palencia, cuya intervención fue decisiva para evitar que el incidente tuviera un alcance mayor.

JUPOL reclama que los policías sean reconocidos como profesión de riesgo

Tras lo ocurrido, JUPOL ha aprovechado para volver a reclamar al Gobierno el reconocimiento inmediato de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo. El sindicato considera que este ataque evidencia una vez más la peligrosidad a la que se enfrentan diariamente los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La organización recuerda que este episodio se produce en un contexto de recientes agresiones contra agentes. En concreto, señala que apenas una semana antes un policía nacional fue brutalmente apuñalado en Medina del Campo y que, pocas semanas atrás, otro agente había sido asesinado en Oviedo.

Desde el sindicato también han dirigido sus críticas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que reprochan, según sus palabras, estar alejado de la realidad que viven los profesionales policiales.

"Los policías no necesitamos bailes ni fotografías, necesitamos medios, protección, reconocimiento y derechos", han señalado desde JUPOL en su comunicado.

Exigen identificar a los responsables del ataque

Además del reconocimiento de la profesión de riesgo, el sindicato reclama que se regule una jubilación anticipada digna para los policías nacionales y guardias civiles, en igualdad de condiciones con otros colectivos que ya disfrutan de este derecho.

JUPOL también exige que se esclarezcan las circunstancias del ataque contra la Comisaría Provincial de Palencia y que los responsables sean identificados y puestos a disposición judicial.

La organización insiste en que los agentes no pueden seguir afrontando situaciones que ponen en peligro su integridad física sin contar, a su juicio, con el reconocimiento y la protección que merecen.

"La profesión de riesgo no es un privilegio, es una cuestión de justicia", concluye el sindicato, que vuelve a poner el foco en la actuación de los agentes de Palencia y reclama al Gobierno que adopte medidas ante la peligrosidad de su trabajo.