Este domingo se ha incendiado un autobús urbano en la calle Biada del barrio de Gràcia de Barcelona, en la esquina con Torrent de l'Olla, sin causar heridos.

Las llamas han incendiado un edificio próximo como se puede ver en las imágenes.

El autobús afectado correspondía a la línea 39 y funcionaba con tecnología de gas. Según han informado fuentes de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), las llamas habrían empezado en la parte delantera del vehículo.

Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, los Bomberos han recibido el aviso a las 20:00h de la tarde, y gracias a la rápida actuación del conductor del autobús que ha conseguido desalojar a los 12 pasajeros, ha evitado daños mayores y no se han registrado heridos.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado diez dotaciones de bomberos para trabajar en la extinción, que ha finalizado a las 20:49 horas. Por el momento no se conocen las causas del suceso.

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