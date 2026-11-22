Marc Márquez se ha proclamado este domingo campeón del mundo por décima vez y octava en la categoría reina de Moto GP, rompiendo así el empate con su 'archienemigo' Valentino Rossi (7) e igualando a otra y más grande leyenda italiana: Giacomo Agostini. El español confirma así la remontada más grande de siempre en Moto GP: llegó a tener 102 puntos de desventaja con Martín.

10 mundiales, 8 en Moto GP para superar a Rossi e igualar a Agostini

Al piloto catalán le valía con ser noveno y apuró esa posición hasta el final, terminando 9º en la victoria de Bezzecchi y con Jorge Martín segundo. Un resultado que ha hecho campeón a Márquez y que pone segundo del mundial al italiano. Esta vez, Marc corrió con la cabeza y con los números de su parte, dejó el corazón y el instinto a un lado y cumplió exactamente con lo que le decían las matemáticas.

Parece que Marc no quería ser campeón el sábado, claramente el día que menos le gusta de la semana: "No me gustan los sábados, no puedes celebrar", dijo el año pasado, y eso que es el piloto con más victorias de la historia en los sprint (25). El español, pese a mantener esa cara de chaval, tiene 33 años y es más clásico de lo que aparenta. Las victorias y las celebraciones son cosa de los domingos.

Ni las múltiples operaciones, ni las constantes caídas han conseguido tumbar al que ya era, es y será para siempre una absoluta leyenda del motociclismo y del deporte mundial.

Los 10 títulos mundiales de Marc Márquez

El piloto catalán de 33 años suma así su décimo título mundial,

Moto 1: 2010

Moto 2: 2012

Moto GP: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026.

En 2027, con 34 años y a los mandos de nuevo de la Ducati buscará convertirse en el primer piloto de la historia que gane nueve títulos mundiales de Moto GP. No le hará falta ningún tipo de motivación al de Cervera de cara a la próxima temporada. Bezzecchi, Jorge y quien sabe si Bagnaia intentarán impedirlo.