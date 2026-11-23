El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía al que fue president de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont. Esto supone el punto y final a su procedimiento judicial, que queda archivado tras nueve años huido de la Justicia y con luz verde para regresar a España cuando quiera. También podrá presentarse a unas elecciones.

El magistrado Manuel Marchena también aplica la amnistía a los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín. De esta manera, el tribunal confirma la decisión adoptada el pasado día 3 por el juez Pablo Llarena que cerró el sumario para todos ellos y remitió el procedimiento a la Sala para que resolviera, al asumir la decisión del Tribunal Constitucional de amnistiar el delito de malversación por el que aún estaban procesados.

Puigdemont dedica un poema a sus "queridísimos enemigos"

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dedicado un poema a sus "querídisimos enemigos" tras ser amnistiado por el Tribunal Supremo este lunes, una decisión que pone punto y final a la causa. Se trata de un poema de Jaume C. Pons Alorda que ha compartido en X y cuya última estrofa dice lo siguiente: "A todos vosotros, / queridísimos enemigos míos, / cada día mayores en dones y en número, / os debo dar las gracias eternas por todas estas continuadas razones / que me regaláis constantemente para que me muera de ganas / de daros por el culo".

Puigdemont ha asegurado que, cuando leyó el poema, dentro del volumen 'El Corc' (LaBreu Edicions) pensó "que un día tendría la ocasión para recomendarlo". "El día ha llegado", ha dicho sobre este texto lírico.

Junqueras celebra la amnistía a Puigdemont

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado la amnistía al expresidente de la Generalitat y que se "restaure la justicia allí donde ha imperado la injusticia". El Tribunal Supremo ha aplicado hoy la amnistía a Puigdemont, lo que supone el punto y final a su procedimiento judicial, que queda archivado.

Junqueras subraya que este hecho es "fantástico" y asegura que "es lo que es justo y corresponde. Para el líder de ERC, "el exilio, la cárcel y la represión han sido manifiestamente injustas. Que se restaure la justicia allí donde ha imperado la injusticia nos parece una noticia magnífica y la celebramos con entusiasmo".

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