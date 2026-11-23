Un hombre de 53 años, identificado como Germán Gonzalo Sánchez Rey, alias 'el Coleta', se encuentra en estado grave tras recibir dos disparos en la cabeza por parte de varios sicarios en un garaje de Valdebebas, Madrid.

'El Coleta' es un conocido narcotraficante colombiano al que las autoridades le colocan como uno de los principales intermediarios entre las redes de tráfico colombianas y gallegas.

Tiroteado en el garaje de un gimnasio

Su nombre figura en las fichas de la DEA y el incidente ha tenido lugar este lunes en el aparcamiento de un gimnasio en Valdebebas (Madrid), barrio en el que reside actualmente.

Enlace entre las redes de tráfico colombianas y gallegas

Todo apunta a que se ha tratado de un ajuste de cuentas ya que 'El Coleta' "es un narco colombiano de gran nivel, un pez gordo de la droga afincado en nuestro país desde hace una década", han advertido fuentes policiales. Tras dispararle, los sicarios han huido de la escena dejando los revólveres junto al cuerpo. El narcotraficante se encuentra ingresado en estado crítico.

Precisamente en ese garaje se incautaron este pasado verano más de 100 kilos de cocaína. No obstante, fue detenido en 2018 en el marco de la operación Destello, donde se produjo tras la incautación de cerca de cinco toneladas de droga en Pontevedra. No obstante, su vinculación con el narcotráfico ya había trascendido las fronteras españolas: en 2009, las autoridades estadounidenses interceptaron una embarcación que transportaba más de 700 kilos de cocaína con destino a España.

Una vida de lujo en Madrid

'El Coleta', de 53 años, disfrutaba de una vida de lujo en Madrid, aunque siempre intentando mantenerse lejos de los focos, a diferencia de su hermano Hernando, quien fue detenido hace tres años en su espectacular mansión de La Finca. Según la investigación, allí dirigía el mayor laboratorio de procesamiento de cocaína descubierto hasta entonces en Europa, con capacidad para tratar 200 kilos diarios.