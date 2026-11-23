La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, y otros cargos y excargos del ejecutivo comparecerán esta semana como testigos en la investigación judicial sobre el rescate a Air Europa.

Las declaraciones tendrán lugar este lunes y martes en la última semana de campaña electoral antes de las elecciones del próximo domingo. José María Escribano será el juez que instruye la causa en el juzgado nº49 de Madrid.

El magistrado analizará las presuntas irregularidades cometidas en el préstamo de 475 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en el mes de noviembre de 2020. En esta causa está imputado Bartolomé Lora, vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por unos hechos que podrían determinar un delito de prevaricación en la administración pública.

Aagesen declarará por videoconferencia

La primera jornada de comparecencias se celebrará este lunes. La vicepresidenta tercera ha decidido declarar por videoconferencia, acogiéndose a su derecho a declarar por vía telemática, presentó un escrito en el que defendía que la ley permite a las personas que ocupan determinados cargos públicos a prestar declaración a distancia. Una petición que finalmente fue aceptada por el magistrado.

Ese mismo día también tendrán que comparecer Ana de la Cueva, actual presidenta de Patrimonio Nacional y antigua secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa; Pilar Paneque, exsubsecretaria de Hacienda; Francisco Javier Loriente, antiguo director de Asuntos Jurídicos de la SEPI; y Raúl Blanco, exsecretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Errejón y el presidente de la CNMV, entre los testigos del martes

El martes será el turno del exportavoz parlamentario de Sumar y cofundador de Podemos Íñigo Errejón. En 2020, cuando era diputado y líder de Más País, criticó en el Congreso las condiciones del rescate mediante una pregunta parlamentaria que el préstamo incumplía "de manera clamorosa las conclusiones del dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica", aprobado dicho año en el Pleno del Congreso el 29 de julio. Debido a que las condiciones asumidas por la compañía aérea para obtener dicha ayuda no había "ninguna de carácter climático o ambiental".

También están llamados a declarar Pedro Saura, presidente de Correos y antiguo secretario de Estado de Transportes; Miguel Ángel González, subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Carlos San Basilio, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); Manuel de la Rocha, director de la Oficina Económica y G20 de la Presidencia del Gobierno, y José Ángel Partearroyo, exdirectivo de la SEPI.

Una investigación de 475 millones de euros

Las indagaciones parten de una querella presentada por PP y Vox. El juez instructor del caso apreció que los hechos denunciados por los partidos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa".

El pasado julio, Bartolomé Lora en su declaración como acusado reconoció que se celebraron reuniones relacionadas con el rescate antes de que se abriera el plazo para solicitar las ayudas. Aunque el investigado negó cualquier tipo de irregularidad en la concesión del préstamo a la aerolínea y confirmó que esos encuentros se celebraron en julio de 2020.