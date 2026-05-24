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Evacuadas cuatro personas por el incendio de una vivienda en Málaga

Una de ellas ha sido evacuada al Centro de Atención Primaria de Estepona.

Cami&oacute;n de bomberos de M&aacute;laga

Camión de bomberos de MálagaEUROPAPRESS

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Lucía Hernández
Publicado:

Durante la madrugada de este domingo, 24 de mayo, cuatro personas han sido evacuadas y resultaron afectadas tras el incendio de una vivienda en la localidad de Estepona (Málaga), según el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. Una mujer, de 64 años, ha sido trasladada al Centro de Atención Primaria de Estepona.

Incendio en la cuarta planta

En un comunicado, la sala coordinadora ha indicado que, pasadas las 2.00 horas, Emergencias había recibido varios avisos que alertaban sobre un incendio de un piso situado en la cuarta planta de un edificio localizado en la Prolongación Avenida San Lorenzo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos, de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Los bomberos, junto con Policía Local, han tenido que evacuar a una persona de un domicilio en la quinta planta. Según ha detallado la sala coordinadora, cuatro personas han resultado afectadas, pero solo se tuvo que trasladar a la mujer de 64 años. El resto de los afectados, dos hombres de 38 y 40 años y una mujer de 72, han sido atendidos en el lugar.

Los bomberos consiguieron extinguir el incendio, que calcinó la vivienda por completo. Tras ello, realizaron el control de gases de las viviendas colindantes.

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Noticias de hoy, sábado 23 de mayo de 2026

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