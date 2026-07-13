Un interno mata presuntamente a sus dos compañeros de celda en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla

Un interno del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla ha acabado presuntamente con la vida de sus dos compañeros de celda durante la madrugada de este lunes. Los primeros indicios apuntan a que uno de los reclusos habría fallecido tras recibir varios golpes en la cabeza y el otro por asfixia, según han confirmado fuentes penitenciarias.

Los funcionarios descubrieron los cuerpos durante una de las rondas nocturnas, alrededor de la 1:00 horas. Según las primeras investigaciones, una de las víctimas habría fallecido tras recibir graves golpes en la cabeza y la otra por asfixia. Cuando los trabajadores llegaron hasta la celda, no pudieron hacer nada por salvar la vida de los dos internos.

El presunto autor del doble homicidio es un hombre de 26 años que compartía celda con las dos víctimas, también de 26 y 54 años. Los tres cumplían una medida de seguridad en este hospital psiquiátrico penitenciario. Tras lo ocurrido, el interno fue trasladado al módulo de agudos del centro.

Según ha explicado el sindicato ACAIP-UGT, uno de los funcionarios encontró al presunto agresor sentado tranquilamente en su cama tras los hechos. Los trabajadores avisaron de inmediato al resto del personal y a los servicios médicos, que intentaron reanimar a una de las víctimas, sin éxito.

Hasta las instalaciones del centro se desplazaron efectivos de la Policía Científica, Policía Judicial, la autoridad judicial, personal forense, el 061, Fiscalía y responsables de Instituciones Penitenciarias para iniciar la investigación y realizar el levantamiento de los cadáveres.

ACAIP-UGT pide más recursos para evitar nuevas tragedias

Desde ACAIP-UGT han destacado la actuación de los funcionarios que intervinieron en un momento de gran impacto emocional, pero también han aprovechado este suceso para volver a reclamar más medios para atender a los internos con problemas de salud mental en prisión.

En declaraciones a Antena 3 Noticias, el sindicato ha insistido en que la atención psiquiátrica en las cárceles necesita más recursos humanos y sanitarios. Reclaman más profesionales especializados y mejores medios para poder atender a una población reclusa con necesidades cada vez más complejas. "El sistema penitenciario necesita más recursos para garantizar la atención adecuada de las personas con enfermedad mental", señalan y consideran, que este tipo de sucesos ponen de manifiesto las carencias existentes en la asistencia psiquiátrica dentro de prisión.

El sindicato recuerda que en España solo existen dos hospitales psiquiátricos penitenciarios y considera que las plazas disponibles son insuficientes para atender a todos los internos que necesitan una atención especializada. También reclama reforzar las plantillas sanitarias y adaptar los medios de los centros a la realidad actual.

La investigación continúa abierta para esclarecer qué ocurrió exactamente durante la madrugada y determinar las circunstancias que rodean este presunto doble homicidio ocurrido en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.

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