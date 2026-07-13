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Boda y juicio

Una mujer se sienta en el banquillo de los acusados por la mañana y horas después se da el ¡sí quiero!

En esta ocasión, en lugar de '4 bodas y un funeral' la película tendría que llamarse 'una boda y un juicio', pero como suele pasar la realidad ha superado a la ficción.

Imagen de una novia

Imagen de una novia Pixabay

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Paulo Coelho escribió que "nada en este mundo sucede por casualidad" y desde luego esta historia es la prueba de que hay coincidencias y coincidencias.

El 25 de abril de 2022 la protagonista de esta noticia atropelló a un peatón en la calle Marcelo Macías en Ourense. Según publica el Faro de Vigo la víctima cruzaba por un paso de peatones cuando fue atropellado. El perjudicado se golpeó contra el capó cayendo finalmente sobre la calzada y sufriendo una fractura de tibia y un esguince de tobillo.

El caso quedó en manos de la Justicia, pero ya se sabe que sobre los tiempos judiciales nadie tiene conocimiento alguno. Más de cuatro años después esta mujer ha tenido que apuntar el mismo día de su agenda, la fecha de la audiencia preliminar de este caso y el día de su boda.

A primera hora de la mañana se sentó en el banquillo de los acusados. Fiscalía pide una indemnización para la víctima de 20.000 euros y en el escrito se solicita también una condena de multa que asciende a 3.000 euros y la retirada del permiso de conducción durante dos años.

Después de rechazar la posibilidad de un acuerdo con Fiscalía abandonó el juzgado para ir a vestirse de novia y horas después dar el 'sí quiero'.

La mujer, sin antecedentes penales, será juzgada el próximo 16 de diciembre, acusada de un delito de lesiones.

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