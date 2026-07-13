VÍDEO: Rescatan en helicóptero a una senderista tras sufrir una caída en una de las cascadas más visitadas de Tenerife

Realizaba una caminata por uno de las espacios naturales más transitados del norte de Tenerife. Como muchos domingos, la zona de Lomo Morín, en el municipio de Los Silos, acoge a senderistas que se acercan a disfrutar de este entorno natural y su cascada de agua. Pero, en esta ocasión, una de las excursionistas no pudo continuar la marcha después de padecer una caída y sufrir un traumatismo en la pierna.

El incidente se produjo sobre las 13:12 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió un aviso alertando de que una mujer no podía continuar caminando debido a las lesiones sufridas.

El Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) desplazó hasta el lugar un helicóptero. Los rescatadores del Servicio de Urgencias Canario (SUC) accedieron hasta la senderista, le prestaron una primera asistencia y procedieron a izarla en camilla para evacuarla por vía aérea hasta el aeropuerto de Tenerife Norte. Una vez en tierra, tras valorar que presentaba un traumatismo de carácter moderado en un miembro inferior, la trasladaron en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

El operativo fue coordinado por el CECOES 1-1-2, que activó los recursos de emergencia necesarios para llevar a cabo el rescate.

Las visitas a la cascada de Lomo Morín

Esta cascada artificial atrae cada fin de semana a cientos de personases, atraídas, en los últimos años, por las fotos que se publican en redes. La zona muestra la imagen espectacular de una cascada de casi 40 metros de altura y un paisaje marcado por el agua y los tonos verdes el noroeste de Tenerife, en el municipio de Los Silos, una comarca conocida como la Isla Baja.

La cascada artificial de Lomo Morín es producto del ingenio humano que alteró el paisaje para obtener agua apta para el riego. El agua, canalizada desde galerías de la zona, se vertía por el barranco para perder su exceso de cal antes de ser usada para el regadío.

El sendero discurre en su mayor parte paralelo al canal de agua que desemboca en la cascada. En algunos tramos el sendero es angosto y con peligro de resbalar. Pero esto no ha frenado la visita de muchos senderistas.

Vecinos de la zona han llegado a denunciar la visita descontrolada de multiples excursionistas que se acercan a la zona y terminan invadiendo o destrozando propiedades privadas. Muchas veces por puro postureo, dicen, con el fin de sacarse un selfie para subirlo a redes sociales.