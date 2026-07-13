El impactante ataque de un bisonte a un hombre en Yellowstone: lo lanza a casi tres metros de altura

Un hombre de edad avanzada resultó gravemente herido este viernes en el Parque Nacional de Yellowstone tras el repentino ataque de un bisonte macho. El animal, cuya especie puede alcanzar los 1350 kilos de peso, envistió al turista lanzándolo a casi tres metros de altura.

El ataque ocurrió en el campamento de Bridge Bay, al sur de Fishing Bridge, cuando la víctima caminaba junto a su nieto, estos se encontraban a una distancia considerada segura por el Servicio de Parques Nacionales, de unos 100 metros del animal, y se detuvieron para hacer algunas fotos. El ataque se produjo después de que una camioneta blanca asustara al bisonte. El mamífero embistió primero contra el vehículo y después se dirigió hacia la zona de árboles donde estaban el hombre y el menor.

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Según el testimonio del fotógrafo Mike MacLeod, que grabó la escena, el bisonte había estado corriendo por la zona del campamento y parecía calmado al revolcarse en un tramo de tierra antes del ataque. El nieto logró escapar, pero el abuelo fue perseguido y embestido por el bisonte. Otros turistas consiguieron ahuyentar al animal y avisaron a los servicios de emergencia.

El hombre continúa con heridas graves y, de acuerdo con familiares cercanos, "aún no está fuera de peligro". Este es el segundo incidente entre humanos y bisontes en Yellowstone en 2026. El anterior ocurrió el 26 de junio, cuando un niño de 12 años resultó herido cerca de Mud Volcano.

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