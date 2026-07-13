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Nuevas pistas dan esperanza a la familia de Airam, el joven autista desaparecido en La Palma hace seis meses

Seis meses después de su desaparición en La Palma, nuevas pistas y varios posibles avistamientos devuelven la esperanza a la familia de Airam, que cree que el joven sigue con vida.

La última foto de Airam, el joven desaparecido en La Palma

La última foto de Airam, el joven desaparecido en La Palma Antena 3 Noticias

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Toñi Galván
Toñi Galván
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La búsqueda de Airam, el joven desaparecido el pasado 16 de febrero en La Palma, vuelve a cobrar impulso tras la aparición de nuevas pistas que apuntan a que podría seguir en la Isla. La familia asegura que se algunas personas aseguran haberlo visto entre mayo y principios de junio, algo que, según sus allegados, reforzaría la hipótesis de que el joven continúa con vida y que estaría desplazándose por distintos puntos de La Palma.

El indicio más relevante se produjo el pasado 13 de mayo: un conocido de la infancia de Airam, afirmó haber reconocido al joven por sus rasgos físicos y un tatuaje característico que lleva. Según el testimonio, el joven tenía el pelo y la barba más largos. Pero también se han notificado otros posibles avistamientos hasta el 1 de junio.

Los familiares sostienen que la desaparición podría estar relacionada con una posible "fuga autista", una situación que, explican, podría haber provocado un estado de desorientación, lo que dificultaría que Airam regrese por sus propios medios. Su familia cree que Airam podría estar ocultándose o incluso podría estar recibiendo ayuda de personas que desconocen que se encuentra desaparecido.

Ante estos nuevos indicios, sus familiares siguen haciendo una llamada a la colaboración ciudadana y piden a las personas que crean haber visto al joven, intenten obtener una fotografía de forma discreta. Lo importante es que se avise inmediatamente a los teléfonos habilitados o a los servicios de emergencia para facilitar su localización. Después de seis meses de su desaparición, su madre ha vuelto a publicar en su perfil de redes una foto de Airam y un mensaje explicando todo esto.

La esperanza de la familia de Airam

"Me gustaría explicar que la condición de autismo y alta capacidades de Airam, puede explicar el colapso y la fuga autista, y que su mente puede tardar mucho tiempo en serenarse, sin tener ayuda, ni familiar, ni médica. Incluso puede tener lagunas mentales y no recordar cómo volver a casa, entre otras cosas", escribe su madre. Para proseguir relatando que ésa es la hipótesis de los padres, dado el "conocimiento profundo de nuestro hijo" y de estos complejos procesos. Aseguran que "Airam tiene una mente maravillosa, creativa, inteligente, resiliente, pero también rígida y por momentos obsesiva. Una mente en la que tiene grabado a fuego sobrevivir, y que aprendió a hacerlo enfrentándose a muchas circunstancias durísimas vividas".

En su perfil se vuelve a recodar las características físicas del joven: estatura 1,72, ojos azules y complexión delgada. En el momento de su desaparición en la zona de Los Cancajos llevaba el pelo largo, recogido con coleta y barba abundante. Tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo.

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