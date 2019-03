Un 17% de españolas no acude a las revisiones con mamografía por miedo

Por las calles estos días se acentúan las campañas que nos hablan de prevención. El cáncer de mama afecta a una de cada cinco mujeres en nuestro país. Un diagnóstico precoz puede acabar, en muchos casos, con la enfermedad.

Por eso se hace mucho hincapié en esos programas de cribado. Hay mujeres que no acuden a ellos, que no se hacen una mamografía. Tienen miedo y eso es un error, ya que una revisión a tiempo puede ser crucial.



Durante estos días, podemos encontrar en la calle autobuses informativos con ginecólogos que asesoran. Se trata de una iniciativa que pretende poner de manifiesto lo importante que es la autoexploración. No hay que olvidar que si se detecta a tiempo, puede curarse. De hecho la supervivencia a este cáncer aumenta cada año un 2%.