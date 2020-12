Varios sanitarios han denunciado traslados forzados al Hospital Isabel Zendal, concretamente de 16 sanitarios. El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, se ha referido a esta polémica en 'Espejo Público'.

"Ya explicamos el personal y los pacientes que se iban a derivar al hospital. Hemos realizado más de 11.000 contratos Covid, para que se hicieran traslados escalonadamente según las necesidades de los pacientes", ha asegurado Escudero.

Sanitarios de muchos hospitales se han quejado de que debido a estos traslados al Zendal están perdiendo personal y no se están cubriendo las bajas, además aseguran que se está gastando un presupuesto en el Hospital Enfermera Isabel Zendal que iba dirigido a mejorar la Atención Primaria. "Este hospital refuerza la Sanidad Pública porque es específico para la pandemia, así liberará a otros centros para que puedan hacer otras atenciones médicas no relacionadas con el coronavirus", afirma Enrique Ruiz Escudero.

La vacuna y los test de antígenos

En cuanto al día previsto para empezar a vacunar contra el coronavirus en la Comunidad de Madrid, el Consejero ha explicado que "todavía no hay un día concreto porque no se sabe todavía la vacuna que se quiere administrar y que hay que concretar los puntos geográficos, medidas...".

Escudero también ha querido informar de que todavía no han obtenido respuesta del Ministerio de Sanidad sobre los test de antígenos que quiere realizarse en las farmacias: "No entendemos porque no nos responden, llevamos 12 días esperando".