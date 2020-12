Coronavirus España: Vacuna, datos y restricciones de Navidad, última hora en directo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado esta mañana que la región ha cerrado solamente durante los puentes y un fin de semana, y asegura que la gente no se contagia por estar en la calle. "Estar en la calle per se no contagia, no hace daño a nadie. Creo que en las comunidades de costa se debe salir al aire libre". Además, la presidenta de la capital ha hecho también referencia a la campaña de vacunación, y advierte que "los grupos prioritarios los mayores, sanitarios y los que están en primera línea. Ahora mismo estamos viendo la logística, para hacerlo en tiempo récord".