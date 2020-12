Antonio Zapatero: "La idea es que la semana que viene empiece a haber pacientes en el Hospital Isabel Zendal"

Matías Prats y Mónica Carrillo han hablado con el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, sobre cómo serán estas navidades con las restricciones del coronavirus impuestas por la Comunidad.

¿Las farmacias podrán realizar test para detectar el Covid-19?

"Hace una semana enviamos al Ministerio de Sanidad un documento en el que nosotros justificábamos que los test se podían realizar en la farmacias. Apostamos por hacer muchos test y estamos a la espera que nos confirmen"

¿Aconseja hacerse un test antes de las cenas y comidas navideñas?

"No hay ningún test perfectos, un test de antígeno me da negativo ese día quiere decir que ese día no eres infectivo. Está muy bien hacerse test pero no debemos confiarnos. Es importante la mascarilla y el lavado de manos. Los test aportan información pero no debemos descuidarnos".

¿Cuándo recibirá los primeros pacientes el hospital del Covid?

"La idea es que la semana que viene empiece a haber pacientes en el hospital. Este sábado hay menos de 1.000 pacientes Covid ingresados en la Comunidad, si pudiéramos recibir ya pacientes en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal podrían estar todos los pacientes con coronavirus en ese hospital"

¿Las vacunas son seguras?

Cuando me corresponda seré el primero en vacunarse del coronavirus, tengo una confianza plena en la vacuna. Tiene que ser parte de la solución. Aunque es cierto que la logística de la vacunación es complicada por su mantenimiento, pero estamos trabajando en ello".