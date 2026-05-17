VÍDEO: El Papa León XIV se suma al fenómeno viral del 'six seven' junto a varios jóvenes en Génova

Papa León XIV ha protagonizado un momento inesperado y cercano durante un encuentro con más de mil jóvenes en Génova. El pontífice ha aceptado participar en el popular gesto viral conocido como 'six seven', una tendencia nacida en TikTok que triunfa entre adolescentes y jóvenes.

La escena ha ocurrido mientras varios niños y niñas le enseñaban el movimiento con las manos y repetían la expresión 'six seven', un meme caracterizado por su tono humorístico y por no tener un significado concreto. Entre sonrisas, el Papa ha imitado el gesto, provocando la ovación y las risas de los asistentes.

El encuentro formaba parte de una jornada dirigida a jóvenes que se preparan para recibir la Confirmación. Durante su intervención, León XIV ha animado a los presentes a vivir esta etapa como una experiencia de fe y crecimiento personal, invitándolos a mantener vivo el espíritu de este compromiso religioso en su vida diaria.

El vídeo del momento no ha tardado en difundirse por redes sociales, donde miles de usuarios han destacado la actitud cercana y espontánea del pontífice con las nuevas generaciones.

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