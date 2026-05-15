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La Sagrada Familia se prepara para la visita del Papa: "La torre de Jesús será bendecida por el León XIX"

La Basílica toca el cielo y se prepara para un día histórico. La descubrimos desde las alturas en un mirador a más de 172 metros que será visitable en dos años.

Interior de la Sagrada Familia

Interior de la Sagrada Familia EUROPAPRESS

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Beatriz Sobrino
Publicado:

Gaudí quiso crear un bosque de columnas infinitas en forma de árboles bajo la luz de un arcoíris de vidrieras. Imponente por dentro, la Sagrada Familia se prepara para la visita de León XIV el próximo 10 de junio, donde oficiará una misa solemne en la Basílica y bendecirá la torre de Jesucristo, cuya altura la ha convertido en la Iglesia más alta del mundo.

La Sagrada familia desde las alturas

Nos adentramos para descubrirla desde las alturas en un ascensor tan privilegiado como vertiginoso hasta llegar a la cubierta situada a 54 metros. Desde este punto se han realizado todos los trabajos para subir la cruz a la torre de Jesús. Es una azotea "privilegiada donde casi tocamos el cielo". Nos lo explica Xavier Martínez, director General de la Basílica, y guía en esta visita a las alturas, "es muy difícil acceder a la cruz, es un acceso de obra, el Papa visitará la cripta, oficiará una misa y bendecirá la cruz desde abajo".

Una visita que se vive con especial ilusión "después de 144 años, somos la 5ª generación que continúa la obra de Gaudí". El genio "tenía muy claro que no iba a acabarla, no iba a tener tiempo, ni tampoco tenía la tecnología necesaria. Lo que hizo fue dejarnos las pistas necesarias para que nosotros la pudiéramos acabar".

Vistas privilegiadas en un mirador único

Subir, rozar las torres y contemplar los trabajos de los obreros casi alpinistas. Adentrarnos en el corazón de la Sagrada Familia nos permite descubrir una perspectiva única de la Basílica y también de la ciudad de Barcelona.

La Torre de Jesucristo con sus 172 metros y medio de altura corona la ciudad. Subirla hasta allí ha sido un trabajo de alta ingeniería. La cruz mide 17 metros y cada brazo pesa unas 12 toneladas. Será un mirador visitable en 2 años y la ha "convertido en la iglesia más alta del mundo 2. Ahora vamos a iniciar la construcción de la fachada de la Gloria", última fase de la obra.

En 10 años la Sagrada Familia estará lista

Gaudí solo vio construida la primera torre de la fachada del nacimiento y cuentan que cuando le preguntaron qué le parecía, el arquitecto respondió "Fa goig", expresión catalana para describir que algo "da gusto ver". Y según Martínez, director general de la basílica, eso mismo es lo que diría hoy en día si viese su obra prácticamente culminada.

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