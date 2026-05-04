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VIOLENCIA DE GÉNERO

El duro testimonio de una mujer apuñalada 20 veces por su pareja por no hacerle el desayuno: "Muérete, hija de puta"

El hombre, con el que acababa de empezar una relación sentimental, la apuñaló una veintena de veces tras recriminarle que no le hubiera preparado el desayuno, y que ella le recordara que le debía dinero.

Audiencia Provincial de Madrid

Audiencia Provincial de MadridEFE

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Iman Benataya
Publicado:

La Audiencia Provincial de Madrid acoge desde este lunes el juicio a Javier M.C., que el 12 de junio de 2022 apuñaló una veintena de veces a su pareja Eva M.C.C en la calle Antonio Tapies de Pinto (Madrid). La Fiscalía pide 14 años de cárcel al acusado por un delito de asesinato en grado de tentativa. En el decurso del juicio, la víctima ha relatado cómo el hombre con el que acababa de empezar una relación sentimental la apuñaló una veintena de veces en su piso después de que él le recriminara que ella no le hubiera preparado el desayuno y ella le recordara que le debía dinero.

Los hechos

La víctima ha declarado protegida por un biombo, y ha detallado que en el momento de los hechos llevaba mes y medio en una relación con el acusado, y que la noche anterior él había dormido en su casa. La mañana siguiente se levantó a sacar a pasear al perro, y como el acusado seguía durmiendo, se preparó el desayuno solo para ella, lo que motivó que él le recriminara esta actitud y se marchara de casa.

Unas horas más tarde, el acusado regresó al domicilio con la supuesta intención de devolver a la víctima una suma de dinero que le había reclamado. Sin embargo, una vez dentro del domicilio, él abrió su mochila y sacó un cuchillo para apuñalarla inesperadamente en el tórax, gritándole "muérete, hija de puta".

La víctima logró salir del piso y llegar hasta el ascensor mientras el acusado seguía apuñalándola por la espalda. Una vecina, que oyó los gritos de auxilio, consiguió que el presunto agresor cesara el ataque tras advertirle que había avisado a la Policía.

Las puñaladas le dejaron heridas graves y aún tiene lesiones físicas y psicológicas que no le permiten volver a trabajar.

El agresor no recuerda los hechos

Por su parte, el acusado ha declarado que durante el incidente estaba "intoxicado" por el consumo de alcohol y drogas y que no recuerda bien los hechos, solo que ambos discutieron y él sintió "pánico" y se fue del piso. Asegura que ella le amenazaba habitualmente y le exigió el dinero bajo amenazas.

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