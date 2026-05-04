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Un hombre de 26 años mata a otro a puñaladas en un comercio de Russafa, Valencia

La Policía ha detenido al hombre e investiga los hechos como un homicidio.

Imagen de archivo de un coche de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalPolicía Nacional

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Un hombre ha muerto este lunes tras ser apuñalado en el interior de un comercio del barrio de Russafa, en Valencia, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

Los hechos se han producido alrededor de las 14:00 horas, cuando varias patrullas se han desplazado al lugar tras recibir el aviso de una agresión con arma blanca.

Cuando los agentes se han personado han detenido a un hombre de 26 años como presunto autor de los hechos, al que se le atribuye un delito de homicidio.

El Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de València se ha hecho cargo de la investigación, mientras que agentes de Policía Científica continúan trabajando en el lugar para esclarecer lo ocurrido.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el apuñalamiento mortal en Valencia y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre el apuñalamiento mortal en Valencia en nuestras redes sociales: Facebook, X o Instagram

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