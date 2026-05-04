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El hospital Vall d’Hebron logra reducir un 33% las visitas a Urgencias de pacientes crónicos complejos

El programa, desarrollado junto a Atención Primaria, mejora la calidad de vida de los pacientes y optimiza la atención sanitaria.

Fachada del Hospital Vall d&rsquo;Hebron

Fachada del Hospital Vall d’HebronEuropaPress

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Irina Graells
Publicado:

El Programa de Paciente Crónico Complejo Multifrecuentador ha conseguido que pacientes crónicos visiten menos Urgencias. La iniciativa, desarrollada por el Hospital Universitari Vall d’Hebron, junto a la Atención Primaria del Institut Català de la Salud (ICS) y el Área Integral de Salud (AIS) Barcelona Norte, está dirigida a personas con enfermedades crónicas, como insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC), que acuden con frecuencia a los servicios de Urgencias.

Marta Losada, enfermera referente del Hospital Universitari Vall d’Hebron del Programa de Paciente Crónico Complejo Multifrecuentador explica que el proyecto "pretende evitar que los pacientes se queden en una zona gris del sistema sanitario".

Además de conseguir reducir un 33% las visitas a Urgencias, el programa también ha logrado mejorar la calidad de vida de los pacientes. El 68,2% de los encuestados asegura haber experimentado mejoras o estabilidad en aspectos como la movilidad, el dolor y la autonomía. El doctor Antonio San José, consultor del Servicio de Geriatría del Hospital Vall d’Hebron asegura que este programa "es una muestra de nuestro compromiso con la atención centrada plenamente en el paciente y con el desarrollo de proyectos de colaboración territorial".

Atención personalizada y coordinación sanitaria

El funcionamiento del programa se basa en la detección automática de pacientes que acuden frecuentemente a Urgencias. Una enfermera gestora de casos revisa diariamente los listados y deriva a cada uno al recurso más adecuado según su consulta, desde centros de atención primaria hasta hospitales de día o consultas especializadas de Vall d'Hebron.

Este sistema permite adaptar la atención a las necesidades clínicas de cada persona y evitar ingresos hospitalarios innecesarios.

Un programa que se consolida en 2025

El proyecto está en marcha desde marzo de 2022 y durante 2025 ha reforzado la detección de pacientes complejos con 264 derivaciones, de las cuales casi un 70% corresponden a nuevos casos. La mayoría de los pacientes presentaban multimorbilidad elevada y una edad media de 81 años.

Los principales motivos de atención siguen siendo la descompensación de insuficiencia cardíaca y las agudizaciones de EPOC. Las derivaciones se distribuyen entre atención primaria, unidades especializadas y dispositivos de atención intermedia.

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