Más de 13.000 agentes velarán por la seguridad de la visita del Papa León XIV

El dispositivo estará formado por 11.000 policías nacionales, más de 2.000 Guardias civiles a los que hay que sumar equipos de Protección Civil, especialistas en ciberseguridad, tráfico y navegación aérea, todos ellos bajo un esquema de coordinación conjunto. En Madrid también se desplegarán 10.000 efectivos entre Policía Municipal, agentes de movilidad y miembros del Samur y Protección Civil.

Fernando Grande-Marlaska, el Ministro de Interior ha asegurado que este dispositivo es "uno de los más importantes" y que todo está preparado para que "sea un éxito". Además ha insistido en que no es la primera vez que España demuestra su eficacia en otros eventos como la Cumbre de la OTAN de 2022 en Madrid, o la cumbre de la ONU en Sevilla el pasado julio. Desde el Ministerio de Interior no descartan que puedan existir amenazas, desde la terrorista o movimientos sociales que se quieran manifestar. Marlaska ha asegurado que se garantizará la normal convivencia para que todo el mundo se pueda expresar libremente.

El Plan de seguridad consta de 4 fases

La Fase previa: comenzó en el momento en el que fue confirmado el viaje papal. En esta fase se han centrado en construir las bases y asegurar las capacidades operativas para garantizar la seguridad y la movilización de recursos.

Fase preventiva: comenzará a las 24.00 del día 31 de mayo. A partir de este momento se analizará toda la información sobre cualquier hecho (manifestación) o circunstancia que pudiese alterar o poner en riesgo la visita Papal.

Fase de alerta: desde el día 1 de junio hasta el día previo a la llegada de León XIV. Se registrarán todas las zonas y espacios por donde va a transcurrir la visita. También se comprobará que todos los espacios sean seguros y las posibles vías de evacuación en caso de emergencia.

Fase Crítica: se iniciará en el momento en el que la comitiva aterrice en España hasta que abandone nuestro país. En esta fase el plan de seguridad estará en su máximo nivel y se constituirán centros de coordinación y mando en las ciudades de Madrid, Barcelona, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

León XIV y Bad Bunny en Madrid

A este macro dispositivo hay que añadir la coincidencia de dos conciertos del puertorriqueño Bad Bunny en el Metropolitano el 6 y 7 de junio. El Ministro ha confirmado que aunque esta coincidencia no es el mejor de los escenarios, Interior "tiene el músculo necesario y preciso para atender todos los eventos que van a tener lugar". "Naturalmente, la visita del Papa es un evento absolutamente especial y prioritario, pero no va a ir en detrimento tampoco de otros acontecimientos o de la vida del resto de ciudadanos".

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