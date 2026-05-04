Arranca el juicio por el asesinato de Maialen Mazón: 45 años de cárcel frente a la petición de absolución

La Audiencia Provincial de Álava ha comenzado este lunes el juicio por el asesinato de Maialen Mazón, la mujer de 32 años que fue apuñalada en mayo de 2023 en Vitoria-Gasteiz mientras estaba embarazada de mellizos. Todos los hechos, además, ocurrieron en presencia de su hija de dos años, que permaneció 18 horas junto al cadáver. Esta primera sesión ha estado centrada en la constitución del jurado y de las declaraciones de los primeros testigos.

La acusación ha ratificado su petición de 45 años de prisión para el único acusado al considerar que actuó con plena conciencia y con intención de matar cuando asestó hasta 13 puñaladas a su expareja. Sostiene además que el crimen se produjo aprovechando la situación de vulnerabilidad de la víctima, que se encontraba bajo los efectos de ansiolíticos y alcohol.

Frente a esta versión, la defensa solicita la libre absolución. Argumenta que el acusado sufrió una "desconexión brusca de la realidad" en el momento de los hechos, un "episodio disociativo" o "automatismo" que le habría impedido comprender y controlar sus actos. De forma subsidiaria, plantea la aplicación de una eximente incompleta por trastorno mental transitorio y la atenuante de alcoholismo.

El caso llega a juicio marcado también por la polémica en torno a la protección de la víctima. Maialen Mazón estaba incluida en el sistema de seguimiento de violencia de género y existía una orden de alejamiento que, según la acusación, el procesado incumplía de forma reiterada, aunque con su consentimiento debido a la falta de recursos económicos para mantener a su hija.

Según el relato de la Fiscalía, la víctima había decidido romper definitivamente la relación y comenzar una nueva vida en Vitoria, donde contaba con apoyo familiar. El 27 de mayo de 2023, durante una estancia en un apartahotel de la ciudad, comunicó al acusado su intención de separarse definitivamente para poder iniciar otra relación sentimental con un joven que había conocido. Fue entonces cuando este la atacó mortalmente con un cuchillo que cogió de la habitación, aprovechando el estado de somnolencia de Maialen tras haber consumido ansiolíticos con alcohol.

Tras el crimen, el acusado abandonó en el lugar a la hija de ambos, de dos años, junto al cadáver de su madre y sin acceso a comida ni agua. Según los informes, presenta secuelas psicológicas significativas derivadas de esta experiencia traumática. Posteriormente, el acusado salió a locales de ocio nocturno y trató de huir en coche hacia la Comunidad Valenciana, aunque fue detenido durante el trayecto.

La Fiscalía solicita 25 años de prisión por asesinato con alevosía y ensañamiento, ocho años por cada uno de los delitos de aborto por la muerte de los mellizos y cuatro años por abandono de menor. Además, reclama indemnizaciones que ascienden a 500.000 euros para la hija y 250.000 euros para el padre de la víctima, así como la retirada de la patria potestad.

Por su parte, la defensa cuestiona la existencia de maltrato previo y sostiene que la relación estaba marcada por problemas de adicciones y dificultades económicas de ambos. El juicio continuará los próximos días con la práctica de pruebas y testimonios clave que deberán esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad penal del acusado.

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