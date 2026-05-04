El ejecutivo desmiente los bulos sobre la regularización y su efecto en la vivienda: "No encarecen el mercado"

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha alertado de una oleada de "bulos" en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, y ha negado que tengan un efecto inflacionista en el mercado de la vivienda.

Fuentes del departamento que encabeza Elma Saiz han calificado como "falso" que el procedimiento de regularización esté destinado a "nuevas llegadas", en vez de a personas que se encontraban en España antes de que se anunciara la medida. Además, destacan que, del mismo modo que en otros trámites de extranjería, uno de los requisitos obligatorios es la ausencia de antecedentes penales y su debida acreditación.

Colapso en los servicios públicos

Asimismo, Inclusión ha asegurado que no es cierto que aquellas personas que vayan a acceder a la regularización colapsarán las oficinas como Correos o la Seguridad Social. Han indicado que "se han habilitado horarios específicos y ampliados para no interceder con otros trámites" Además, la atención presencial solamente se hará mediante cita previa". Por otro lado, ante un posible "abuso" por parte de los migrantes de los servicios públicos, han añadido que, según los indicadores del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia, "la población extranjera hace un uso menor de los servicios sanitarios".

La inmigración no afecta el mercado del alojamiento

Por otro lado, el Ministerio de Inclusión ha asegurado que los extranjeros "no encarecen el mercado de la vivienda", sino, por el contrario, son "quienes más sufren" para acceder a un alojamiento. Explican que "el informe de seguimiento del Marco Estratégico señala que el 23% de las personas extranjeras no comunitarias vive en hogares sobreocupados, frente al 6% de los españoles".

En este sentido, reiteran que los permisos que ahora se conceden son "exclusivamente" para residir y trabajar en España. "Son personas que viven en nuestro país y que apuestan por tener un proyecto de vida aquí", han señalado.

Precisamente en este punto han agregado que la regularización únicamente concede una autorización de residencia y trabajo temporales. Por el contrario, para poder acceder a la nacionalidad se requieren requisitos "muy estrictos", como por ejemplo, años de residencia legal previa, aprobar exámenes de idioma y cultura, entre otros. "La regularización y la obtención de la nacionalidad no son procesos vinculados", ha subrayado.

Situación de la población ucraniana

Respecto a los ucranianos, desde el Ministerio han explicado que "no están en situación irregular" y que contarán con un procedimiento separado de la regularización para sus autorizaciones, por diferentes vías de presentación y sin plazo límite para sus solicitudes.

De la misma manera, han detallado que la Unión Europea reconoce que cada Estado decide sobre las personas que ya están en su territorio. "No está prohibido y se ha hecho en otros países. Es un proceso individual, como exige Europa", han indicado sobre la regularización.

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