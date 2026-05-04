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La Policía busca a Miranda, una niña de 5 años que habría sido sustraída por su familia biológica en Oviedo

La menor vivía con una familia de acogida y mantenía contactos con su familia biológica en un punto de encuentro.

Imagen de Miranda M.M, la ni&ntilde;a desaparecida

Imagen de Miranda M.M, la niña desaparecida@UBDGremat

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Iman Benataya
Publicado:

La Policía Nacional ha puesto en marcha un operativo para localizar a una niña de 5 años que su familia biológica habría arrebatado el pasado jueves de un punto de encuentro familia en Oviedo. Según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, el dispositivo de búsqueda se puso en marcha tras la denuncia presentada el pasado jueves por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. La menor, que vivía con una familia de acogida, mantenía contactos con su familia biológica en un punto de encuentro del que fue sustraída.

Además, la conserjería ha apuntado que la familia biológica se llevó a la menor tras agredir a una educadora que estaba supervisando el encuentro en las instalaciones de una entidad especializada en el seguimiento de los procesos de acogida.

El Ministerio del Interior tras conocer los hechos, puso en marcha el dispositivo de búsqueda de acuerdo con el protocolo establecido para estos casos. Además, el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente de Interior, también ha difundido en su página web y en las redes sociales un aviso con una imagen y datos de la menor para pedir cualquier información que ayude a su localización.

La menor desaparecida se llama Miranda M. M. y tiene 5 años. La Policía Nacional, además de su fotografía, ha detallado que mide 120 cm, pesa 18 kg y es de constitución delgada. Respeto a sus características físicas, según consta en el aviso, tiene el pelo castaño y los ojos marrones.

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