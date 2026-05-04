Detenido un profesor por tocamientos a varios alumnos en un centro escolar de Huelva

La Guardia Civil ha detenido por varios delitos de agresión sexual a un profesor en Huelva. Así lo han denunciado varios alumnos de un centro escolar situado en la sierra onubense.

El docente, según consta en las denuncias interpuestas por las víctimas, les realizaba tocamientos en zonas íntimas o sensibles durante las clases y en ocasiones en algunas actividades extraescolares.

Por el momento, son cuatro los alumnos, todos ellos menores de edad, los agredidos por su profesor, aunque las investigaciones continúan por si hubiera, señalan desde el Instituto Armado, más alumnos que hayan sido víctimas del acusado.

Ingreso en prisión

Tras tomar declaración a los alumnos afectados en presencia de sus tutores legales y realizar las comprobaciones pertinentes, la Guardia Civil procedió a la detención del hombre

Por todo ello, tras las investigaciones llevadas a cabo, y tomar declaración tanto a los menores en presencia de sus tutores legales como a diversos testigos, se procedió a la detención del hombre. Esta persona fue denunciada en varias ocasiones coincidiendo las víctimas en el mismo relato de los hechos.

El profesor que impartía clase en un colegio de la Sierra de Huelva ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente que ha decretado por su ingresión en prisión.

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