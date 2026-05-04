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Soledad no deseada

'Gen Match', un proyecto canario que une a jóvenes y mayores en situación de soledad no deseada

La soledad no deseada no es algo exclusivo de nuestros mayores, hay entre un 30 y un 35% de jóvenes de entre 18 y 24 años que afirma sentirse solo.

Así es 'Gen Match', un proyecto canario que une a jóvenes y mayores

Así es 'Gen Match', un proyecto canario que une a jóvenes y mayores

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Una de cada cinco personas en España sufre soledad no deseada, y terminar con ella es uno de los retos de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias: "Detrás de esta cifra hay situaciones personales complejas, pero también un reto colectivo que requiere respuestas coordinadas", afirma el viceconsejero Francisco Candil. Y para ello, nace la iniciativa GEN MATCH, un programa que busca promover e impulsar las relaciones intergeneracionales, creando espacios de encuentro entre la población joven y la más mayor. La soledad no deseada no es algo exclusivo que sufren nuestros mayores, también hay entre un 30 y un 35% de jóvenes de entre 18 y 24 años que afirma sentirse solo y además, manifiestan tener dificultades para construir vínculos.

Un 25% de las personas mayores de 65 se enfrenta también a una situación de soledad no deseada. "Por un lado, existe una generación joven demasiado conectada a lo digital que tiene importantes dificultades para establecer relaciones sociales, mientras que, por otro lado, las personas mayores sufren una soledad no deseada", explica el viceconsejero. Se trata de dos colectivos que viven un aislamiento que no desean y para dar respuesta a ambas generaciones se ha diseñado GEN MATCH. Se trata de una herramienta para procurar puntos de encuentro entre personas de distintas generaciones que comparten un mismo problema.

Un trabajo que se ha desarrollado durante los últimos dos años, poniendo en marcha distintos programas que promueven las relaciones; como 'Dialogae', una plataforma digital que conecta a jóvenes y personas mayores mediante videollamadas. El programa 'Auchón', que va un paso más allá y facilita la convivencia entre personas mayores con vivienda, y jóvenes que necesitan una residencia y no pueden acceder a ella por distintas situaciones de vulnerabilidad. O el espacio 'Kinder', que promueve a través de diferentes juegos el encuentro entre personas mayores y menores inmigrantes.

"Estaba expectante por la llamada y se nos hizo corta. Él me hablaba de los estudios y yo le contaba anécdotas de mi vida, se estableció una comunicación preciosa", contaba María Teresa de Diego, una usuaria de 82 años que mantuvo una videollamada con un joven.

Leire Domínguez, otra usuaria, es una joven opositora a las Fuerzas Armadas, y contaba que esta experiencia le había permitido conocer "mucho sobre la vida y que hay muchos prejuicios sobre las personas mayores que no son reales, como que son muy cerrados de mente y eso no es verdad".

GEN MATCH aglutina los diferentes proyectos y pone en marcha nuevas líneas de acción como talleres, encuentros profesionales, laboratorios creativos, actividades culturales, o podcasts intergeneracionales, donde los jóvenes y los mayores intercambian sus experiencias y conocimientos bajo el lema 'Lo que nos une no tiene edad'.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

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