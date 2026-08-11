Detenido un hombre tras confesar el asesinato de su pareja en un posible caso de violencia de género en Marbella, Málaga

Un hombre de 59 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Marbella (Málaga) tras supuestamente haber asesinado a su pareja, una mujer trans de 35 años, en un supuesto episodio de violencia de género, según han informado fuentes policiales. Además, el hombre ha confesado el crimen a la llegada de los agentes a la vivienda.

Los hechos han tenido lugar este lunes en la calle Castilla, en el núcleo de población de San Pedro Alcántara, y el aviso ha sido recibido a las 16:15 horas.

Fuentes policiales han confirmado la detención del presunto autor y han detallado que, aunque la investigación continúa abierta, la mujer ha perdido la vida en un supuesto "episodio de violencia de género". No obstante, detallan que, dado que la víctima no se encontraba inscrita como mujer porque no había iniciado los trámites administrativos para cambiar de sexo, la Policía Nacional tramita las diligencias en el ámbito de violencia doméstica en lugar de violencia de género a pesar de sus declaraciones.

La mujer ha sido localizada en una vivienda en la calle Castilla con heridas de arma blanca y, aunque hasta el lugar se desplazaron inmediatamente los servicios de emergencias, no lograron salvarle la vida.

Las fuentes policiales indican que la víctima ha muerto debido al apuñalamiento, aunque será la autopsia la que de despeje dudas sobre el número de heridas y el tipo de arma blanca utilizada.

El presunto homicida y su pareja se denunciaron días antes

Tanto el presunto asesino como la víctima mortal se denunciaron por una supuesta agresión mutua el pasado 1 de agosto. Ambos fueron conducidos en situación de detenidos ante la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella, pero ninguno llegó a ratificar la denuncia, por lo que finalmente las diligencias urgentes incoadas fueron archivadas, según ha revelado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Al menos 36 mujeres asesinadas en 2026

El asesinato de esta mujer sucede unos días después de que se haya confirmado el crimen machista de otra mujer en Benahavís (Málaga) el 21 de julio, lo que elevaba a 36 el número de mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en lo que va de año, la peor cifra desde 2019.

Según la estadística del Ministerio de Igualdad, Andalucía es la comunidad autónoma con más asesinatos relacionados con la violencia de género en 2026.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es.

Por su parte, los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En caso de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, en caso de no poder realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.