Hallan restos de semen en una mujer tras una presunta agresión sexual de un cirujano en Murcia

El Servicio de Biología del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha hallado restos de semen humano en los genitales de la primera de las tres mujeres que denunciaron a un cirujano plástico por presunta agresión sexual mientras se encontraban sedadas en Murcia.

El informe ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Murcia. También ha sido enviado al juzgado de Molina de Segura, que actualmente investiga los hechos, al que en su día solicitó que pidiera esta prueba el abogado de la denunciante.

En el documento entregado al juez, el IML indica que ahora esos restos deberán ser contrastados con los del cirujano, en prisión preventiva desde el pasado diciembre.

Al declarar el pasado diciembre en el juzgado sobre esta primera denuncia, el cirujano defendió su inocencia y, según el acta de su declaración a la que ha tenido acceso la agencia EFE, expresó que era imposible que se hubiera podido sacar el pene debido a la vestimenta que suele utilizar y al empleo de las medias que se pone, que le llegan hasta el abdomen, por las varices que sufre al estar muchas horas de pie.

Sobre los movimientos que las dos enfermeras denunciaron, estos los asociaron a una conducta sexual. No obstante, el acusado explicó que son habituales en él por el tipo de operaciones que realiza y que no tienen nada que ver con las acusaciones que se le atribuyen.

La defensa del acusado

Durante el interrogatorio, en el que sólo respondió a las preguntas de su abogado, el investigado indicó también que siempre tuvo las manos a la vista y que en el quirófano estuvo presente en todo momento una enfermera, mientras que una auxiliar entraba y salía. Aseguró que si tocó el cuerpo de la mujer fue debido exclusivamente a la colocación de las gasas que iba a necesitar en la zona inguinal y en el abdomen, los espacios en los que iba a llevar a cabo la operación.

En cuanto a su posición en el quirófano, indicó que prefiere siempre colocarse de perfil a la paciente, ya que así accede mejor a la zona de operación y así se evita que cualquier persona que entre en el quirófano pueda ver los genitales de quien se encuentren en posición ginecológica.

Defendió también que el 95% de sus pacientes son mujeres y que durante los 15 años que realiza ese tipo de intervenciones nunca fue denunciado por delitos contra la libertad sexual.