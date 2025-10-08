Queda en libertad el padre acusado de violar a su hija en Lleida tras incumplir la orden de alejamiento

Cuatro meses de prisión es lo que ha decretado la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Lleida para el hombre acusado de violar a su hija de 21 años. Sin embargo, la pena ha quedado suspendida, así que el condenado no ingresará en prisión, siempre y cuando no vuelva a delinquir en los próximos dos años.

Después de dos detenciones, este miércoles se ha celebrado un juicio rápido por el incumplimiento de las medidas cautelares. Durante la vista, el acusado reconoció los hechos, y el tribunal dictó una sentencia de conformidad: cuatro meses de prisión por quebrantamiento de condena.

Sin embargo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la pena queda suspendida por un periodo de dos años, siempre y cuando no vuelva a cometer ningún delito. Dado que el hombre no tenía antecedentes penales, podrá seguir en libertad: "El juzgado de violencia ha dictado este miércoles una sentencia de conformidad con una pena de cuatro meses de prisión que ha quedado suspendida por un periodo de dos años sin delinquir".

Todo comenzó el pasado domingo cuando el acusado, un vecino de Lleida de 40 años, fue detenido tras ser sorprendido por un vecino mientras mantenía relaciones sexuales con su hija en un parque público, presuntamente en contra de la voluntad de ella y en presencia de su otro hijo, un menor de 8 años.

Según la investigación, la joven denunció que su padre había abusado de ella en más de una ocasión y que la emborrachaba para hacerlo. La Guardia Urbana lo arrestó esa misma noche y lo puso a disposición judicial al día siguiente.

Tras su primera declaración, el lunes, la magistrada acordó dejarlo en libertad provisional, aunque le impuso medidas cautelares: no podía acercarse a menos de 200 metros de su hija ni comunicarse con ella por ningún medio.

Sin embargo, apenas un día después de quedar libre, el hombre quebrantó la orden y el martes volvió a presentarse en el domicilio de la víctima e intentó ponerse en contacto con ella, lo que terminó en su segunda detención en menos de 48 horas y con la celebración de un juicio rápido este miércoles.

Una nueva denuncia

Mientras tanto, aparecen nuevas acusaciones hacia el detenido. Según el diario 'Segre', la esposa del hombre, también madre de los hijos menores implicados, se presentó el martes en una comisaría de los Mossos d’Esquadra para denunciarlo por maltratos habituales ocurridos tiempo atrás, cuando la familia residía en Colombia, país de origen de ambos.

La policía catalana ha confirmado que la denuncia fue aceptada y que se investigarán los supuestos episodios de violencia de género cometidos en el extranjero. Estos hechos, aunque ocurrieron fuera de España, podrían tener relevancia dentro del proceso judicial actual y servir como antecedente del comportamiento del acusado.

