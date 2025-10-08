El cumpleaños eterno en un colegio de Murcia que dejó sin dormir a los vecinos: tuvieron que intervenir los bomberos

La música a todo volumen en cualquier momento del día, y en especial por la noche, puede convertirse en una auténtica pesadilla para quienes intentan descansar. Y si, además, es la misma canción repitiéndose sin parar, puede ser desesperante.

Esto es precisamente lo que vivieron los vecinos de Javalí Viejo, en Murcia, que soportaron durante cinco horas seguidas la canción del 'Cumpleaños feliz' a través de los altavoces de un colegio.

Todo comenzó la noche del lunes, alrededor de las 23:00 horas, cuando por alguna razón, quién sabe si por un descuido o una broma, el sistema de megafonía del centro educativo se quedó encendido y la canción empezó a sonar en bucle. Al principio, algunos vecinos pensaron que era algo puntual, pero con el paso de los minutos y las horas, la melodía repetitiva empezó a ponerlos de los nervios.

A medida que avanzaba la madrugada, la situación se volvió insostenible. El sonido se escuchaba desde las viviendas cercanas, impidiendo dormir a quienes vivían en las inmediaciones del colegio. La paciencia se agotó poco después de las cuatro de la mañana, y los vecinos decidieron llamar a emergencias para poner fin a lo que ya consideraban una auténtica tortura sonora.

Fue entonces cuando una dotación de los Bomberos de Murcia acudió al lugar. Al llegar, confirmaron que la canción estaba sonando desde hacía más de cinco horas. Sin pensárselo dos veces, accedieron al interior del centro escolar y desconectaron el sistema de megafonía que estaba provocando el problema.

Lejos de mostrar mal humor, los bomberos decidieron tomárselo con humor y compartieron la anécdota en redes sociales. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de 'X', escribieron: "No queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero... ¡no eran horas! Martes, 04:30 h, una dotación se desplazó a un cole de Javalí Viejo para desconectar el sistema de megafonía. La canción llevaba sonando desde las 23:00 horas. De tus amigos los Bomberos, feliz cumpleaños".

La publicación se difundió rápidamente y generó comentarios entre usuarios de redes sociales. "Lo que no me explico es como en 5 horas los vecinos no han destrozado a patadas la megafonía en cuestión: son unos santos", respondía una persona al vídeo. Algunos incluso bromeaban con que después de aquella noche donde probablemente "los vecinos no van a querer oír esa canción por el resto de su vida", decía otro.

