Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Colegio

El cumpleaños eterno en un colegio de Murcia que dejó sin dormir a los vecinos: tuvieron que intervenir los bomberos

Los bomberos de Murcia tuvieron que desconectar la megafonía de un colegio que llevaba horas sonando sin parar.

Antena3 Noticias

El cumpleaños eterno en un colegio de Javalí Viejo, Murcia, que quitó el sueño a los vecinos: tuvieron que intervenir los bomberos | Antena3 Noticias

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

La música a todo volumen en cualquier momento del día, y en especial por la noche, puede convertirse en una auténtica pesadilla para quienes intentan descansar. Y si, además, es la misma canción repitiéndose sin parar, puede ser desesperante.

Esto es precisamente lo que vivieron los vecinos de Javalí Viejo, en Murcia, que soportaron durante cinco horas seguidas la canción del 'Cumpleaños feliz' a través de los altavoces de un colegio.

Todo comenzó la noche del lunes, alrededor de las 23:00 horas, cuando por alguna razón, quién sabe si por un descuido o una broma, el sistema de megafonía del centro educativo se quedó encendido y la canción empezó a sonar en bucle. Al principio, algunos vecinos pensaron que era algo puntual, pero con el paso de los minutos y las horas, la melodía repetitiva empezó a ponerlos de los nervios.

A medida que avanzaba la madrugada, la situación se volvió insostenible. El sonido se escuchaba desde las viviendas cercanas, impidiendo dormir a quienes vivían en las inmediaciones del colegio. La paciencia se agotó poco después de las cuatro de la mañana, y los vecinos decidieron llamar a emergencias para poner fin a lo que ya consideraban una auténtica tortura sonora.

Fue entonces cuando una dotación de los Bomberos de Murcia acudió al lugar. Al llegar, confirmaron que la canción estaba sonando desde hacía más de cinco horas. Sin pensárselo dos veces, accedieron al interior del centro escolar y desconectaron el sistema de megafonía que estaba provocando el problema.

Lejos de mostrar mal humor, los bomberos decidieron tomárselo con humor y compartieron la anécdota en redes sociales. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de 'X', escribieron: "No queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero... ¡no eran horas! Martes, 04:30 h, una dotación se desplazó a un cole de Javalí Viejo para desconectar el sistema de megafonía. La canción llevaba sonando desde las 23:00 horas. De tus amigos los Bomberos, feliz cumpleaños".

La publicación se difundió rápidamente y generó comentarios entre usuarios de redes sociales. "Lo que no me explico es como en 5 horas los vecinos no han destrozado a patadas la megafonía en cuestión: son unos santos", respondía una persona al vídeo. Algunos incluso bromeaban con que después de aquella noche donde probablemente "los vecinos no van a querer oír esa canción por el resto de su vida", decía otro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

Derrumbe de dos casas colindantes en el centro de Villarreal: los obreros lograron abandonar antes el edificio

El colapso de una vivienda en obras ha causado el desprendimiento parcial de la casa de al lado

Publicidad

Sociedad

El cumpleaños eterno en un colegio de Javalí Viejo, Murcia, que quitó el sueño a los vecinos: tuvieron que intervenir los bomberos

El cumpleaños eterno en un colegio de Murcia que dejó sin dormir a los vecinos: tuvieron que intervenir los bomberos

Bridas, ojos tapados, sin comer ni beber: así fue el trato en la prisión israelí

La Flotilla denuncia el "maltrato" de Israel y la "pantomima" del gobierno español: "Nos ataron con bridas y nos llevaron hasta la prisión"

Comida en una foto de archivo

3 de cada 4 españoles no están dispuestos a reducir el gasto en alimentación

Obreros en las inmediaciones del edificio
Derrumbamiento

La empresa que trabajaba en el edificio de la calle Hileras niega el exceso de carga en la planta que colapsó

El colapso de una vivienda en obras ha causado el desprendimiento parcial de la casa de al lado
Derrumbe

Derrumbe de dos casas colindantes en el centro de Villarreal: los obreros lograron abandonar antes el edificio

Imagen de un agente de la Guardia Civil.
Lorca

Todo lo que se sabe de los dos cadáveres tiroteados en Lorca

La Guardia Civil investiga un posible ajuste de cuentas: un hombre italiano de 65 años, con antecedentes por tráfico de drogas y homicidio, apareció en una casa de El Cantal; horas después se localizó otro cuerpo en el maletero de un coche a pocos kilómetros.

Detenida en Barcelona una mujer por robar al personal de limpieza de edificios y entrar en 17 trasteros con llave falsa
Operación Mossos

Detenida en Barcelona una mujer por robar al personal de limpieza de edificios y entrar en 17 trasteros con llave falsa

La arrestada, de 38 años y con antecedentes, actuaba principalmente en Barcelona haciéndose pasar por vecina o repartidora de correos. Su pareja también fue detenida tras ser sorprendido con herramientas para forzar cerraduras y documentación de 40 personas

Campamento de Álava denunciado

Crecen las denuncias por el caso del campamento de Bernedo: 17 familias acusan prácticas inapropiadas con menores

Siete detenidos por explotar a 45 trabajadores en La Rioja, incluidos tres menores: vivían hacinados y trabajaban sin contrato bajo promesas falsas de legalización

Siete detenidos por explotar a 45 trabajadores en La Rioja, incluidos tres menores: vivían hacinados y trabajaban sin contrato

Coche de la policía local

Deja solo a su hijo de 11 años y se va de fiesta: le dijo que "se iba a una reunión y llegaría tarde"

Publicidad