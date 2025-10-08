VÍDEO: Así ha quedado el edificio de la calle Hileras, en el barrio de Ópera de Madrid, tras el derrumbe que deja 4 muertos

La tragedia que asola al barrio madrileño de Ópera, y que ha dejado 4 victimas mortales tras el derrumbe de un edificio en la calle Hileras, se encuentra en investigación. En el vídeo que acompaña esta noticia se puede ver como el interior del edificio ha quedado reducido a escombros. Esto después de que colapsara la terraza de la quinta planta, lo que hizo que se desplomaran los forjados del resto de pisos hasta el sótano.

En las imágenes, es posible observar la gran destrucción que ha dejado el suceso, lleno de escombros, hierros, agujeros, en definitiva un estado bastante comprometido. Todo provocado por el desplome de siete forjados que se entornaba a una altura de 50 metros y que han llegado a acumular grandes cantidades de escombros que superan los 3 metros de altura. En el lugar ya se encuentran trabajando distintas unidades de rescate y retirada de escombros, esto para asegurar que el edifico no se desplome de nuevo. Además, investigan las causas del derrumbe, que se produjo por una serie de factores todavía no confirmados.

Cuatro muertos

40 personas trabajaban en las obras de rehabilitación de este edificio. Los fallecidos son una responsable del proyecto llamada Laura, que en un primer momento se informó de que era la arquitecta del proyecto aunque el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida tan solo pudo confirmar que tenía "alguna responsabilidad en la obra", y tres obreros identificados como Dambéle, Alfa y Jorge, de entre 30 y 50 años.

Dos de los operarios se encontraban en los baños del sótano y el tercero en la última planta del edificio, de seis alturas, en el momento del siniestro.

Las Policías Científicas de la Policía Municipal de Madrid y de la Policía Nacional se han hecho cargo de la identificación de los cadáveres rescatados. El juez encargado del caso estuvo hasta las 3:00 horas de la mañana en el lugar del suceso.

Reacción política

José Luis Martínez Almeida, Alcalde de Madrid, ha dado un comunicado para mandar fuerza a los heridos del suceso, dos con carácter leve y otra de mayor gravedad. "Estamos seguros de que van a tener una pronta recuperación", comunicaba. También conmemoraba a los fallecidos del siniestro: "Queremos mostrar nuestras condolencias a las familias, a los amigos y los compañeros de los fallecidos. Siempre estarán en nuestra memoria". Finalmente, aseguraba que es pronto para dictaminar las causas del derrumbe y que habrá que esperar "aventurarse con las causas es todavía precipitado".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresaba por la red social 'X' sus máximas condolencias a las familias de los cuatro fallecidos.

En el post, Sánchez también agradecía a todos los servicios de emergencia que se han desplazado hasta la calle Hileras, para poder evitar que la situación vaya a peor.

