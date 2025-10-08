Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Derrumbe

VÍDEO: Así ha quedado el edificio de la calle Hileras, en el barrio de Ópera de Madrid, tras el derrumbe que deja 4 muertos

La calle Hileras de Madrid vivía este martes un terrible suceso, un edificio de seis plantas se desplomó dejando cuatro víctimas mortales.

Imagen de la situación después del derrumbe

Imágenes del edificio después del derrumbe | Antena3 Noticias

Publicidad

Adrián Ballesteros
Actualizado:
Publicado:

La tragedia que asola al barrio madrileño de Ópera, y que ha dejado 4 victimas mortales tras el derrumbe de un edificio en la calle Hileras, se encuentra en investigación. En el vídeo que acompaña esta noticia se puede ver como el interior del edificio ha quedado reducido a escombros. Esto después de que colapsara la terraza de la quinta planta, lo que hizo que se desplomaran los forjados del resto de pisos hasta el sótano.

En las imágenes, es posible observar la gran destrucción que ha dejado el suceso, lleno de escombros, hierros, agujeros, en definitiva un estado bastante comprometido. Todo provocado por el desplome de siete forjados que se entornaba a una altura de 50 metros y que han llegado a acumular grandes cantidades de escombros que superan los 3 metros de altura. En el lugar ya se encuentran trabajando distintas unidades de rescate y retirada de escombros, esto para asegurar que el edifico no se desplome de nuevo. Además, investigan las causas del derrumbe, que se produjo por una serie de factores todavía no confirmados.

Cuatro muertos

40 personas trabajaban en las obras de rehabilitación de este edificio. Los fallecidos son una responsable del proyecto llamada Laura, que en un primer momento se informó de que era la arquitecta del proyecto aunque el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida tan solo pudo confirmar que tenía "alguna responsabilidad en la obra", y tres obreros identificados como Dambéle, Alfa y Jorge, de entre 30 y 50 años.

Dos de los operarios se encontraban en los baños del sótano y el tercero en la última planta del edificio, de seis alturas, en el momento del siniestro.

Las Policías Científicas de la Policía Municipal de Madrid y de la Policía Nacional se han hecho cargo de la identificación de los cadáveres rescatados. El juez encargado del caso estuvo hasta las 3:00 horas de la mañana en el lugar del suceso.

Reacción política

José Luis Martínez Almeida, Alcalde de Madrid, ha dado un comunicado para mandar fuerza a los heridos del suceso, dos con carácter leve y otra de mayor gravedad. "Estamos seguros de que van a tener una pronta recuperación", comunicaba. También conmemoraba a los fallecidos del siniestro: "Queremos mostrar nuestras condolencias a las familias, a los amigos y los compañeros de los fallecidos. Siempre estarán en nuestra memoria". Finalmente, aseguraba que es pronto para dictaminar las causas del derrumbe y que habrá que esperar "aventurarse con las causas es todavía precipitado".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresaba por la red social 'X' sus máximas condolencias a las familias de los cuatro fallecidos.

En el post, Sánchez también agradecía a todos los servicios de emergencia que se han desplazado hasta la calle Hileras, para poder evitar que la situación vaya a peor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Una testigo relata el derrumbe del edificio en obras en Madrid: "Caía como un volcán"

Derrumbe de un edificio en la calle Hileras de Madrid

Publicidad

Sociedad

Imagen de la vacuna contra la mpox

Absuelta la enfermera que simulaba vacunar a menores al apreciar el tribunal la eximente de alteración psíquica

Imagen de la situación después del derrumbe

VÍDEO: Así ha quedado el edificio de la calle Hileras, en el barrio de Ópera de Madrid, tras el derrumbe que deja 4 muertos

Foco de ratas en un colegio de Palencia

Foco de ratas en el patio de un colegio de Palencia

A bola
Asesino múltiple

Abusó sexualmente de una menor de 11 años y la mató, este es el perfil del asesino múltiple instalado en A Bola

Ana María Diaz, arquitecta
Edificio derrumbado

La arquitecta Ana María Díaz, tras el derrumbe del edificio en Madrid: "La fachada no debería mantenerse tal y como está"

Ángela Claverol, presidenta de Amama
Cácer de mama

Ángela Claverol, presidenta de Amama: "Hay mujeres viviendo con cáncer sin saberlo"

Las afectadas por el fallo del cribado de cáncer de mama preparan demandas contra la Junta de Andalucía.

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 8 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 8 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Imagen tras el derrumbe parcial de un edificio en obras en Madrid

Rescatan los cuerpos sin vida de las cuatro personas desaparecidas en el derrumbe del edificio en el barrio de Ópera de Madrid

Efemérides del 8 de octubre de 2025: Inauguración del Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid

Efemérides del 8 de octubre de 2025: ¿Qué pasó tal día como hoy?

Inmediaciones del lugar en el que el derrumbe parcial de un edificio en pleno centro de Madrid, en una calle situada cerca de la plaza de Óp

Una empleada y tres obreros, los desaparecidos tras el derrumbe del edificio en Madrid

Publicidad