Muere un mosso tiroteado por su suegro en plena calle en Lleida

El autor de los disparos, ya detenido, es un hombre de unos 78 años que se ha entregado a los agentes. Los mossos investigan las causas del tiroteo.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 78 años por presuntamente haber matado a tiros a su yerno

Juan Muñoz
Publicado:

Un hombre ha muerto tras un tiroteo en plena calle en Lleida. El autor de los disparos es el suegro de la víctima, que a su vez, es un agente de los Mossos d'Esquadra.

El atacante, un hombre de 78 años, se ha entregado después de los disparos y ya se encuentra detenido.

El suceso se ha producido en la calle Doctora Castells de Lleida poco antes de las 15:30h de la tarde y los agentes investigan ya lo sucedido con el objetivo de esclarecer las causas.

La División de Investigación Criminal de la Región de Ponent se ha hecho cargo de la investigación.

