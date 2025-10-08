Muere un mosso tiroteado por su suegro en plena calle en Lleida

Un hombre ha muerto tras un tiroteo en plena calle en Lleida. El autor de los disparos es el suegro de la víctima, que a su vez, es un agente de los Mossos d'Esquadra.

El atacante, un hombre de 78 años, se ha entregado después de los disparos y ya se encuentra detenido.

El suceso se ha producido en la calle Doctora Castells de Lleida poco antes de las 15:30h de la tarde y los agentes investigan ya lo sucedido con el objetivo de esclarecer las causas.

La División de Investigación Criminal de la Región de Ponent se ha hecho cargo de la investigación.

