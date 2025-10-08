Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Rescatan los cuerpos sin vida de las cuatro personas desaparecidas en el derrumbe del edificio en el barrio de Ópera de Madrid

Durante la madrugada de este miércoles, los bomberos han recuperado los cuerpos sin vida de las dos últimas personas que permanecían desaparecidas.

Imagen tras el derrumbe parcial de un edificio en obras en Madrid

Imagen tras el derrumbe parcial de un edificio en obras en MadridEUROPAPRESS

Ángela Clemente
Publicado:

La peor de las noticias se ha confirmado en la madrugada de este miércoles tras el derrumbe de un edificio en obras de seis plantas en la calle Hileras, en la zona de Ópera del centro de Madrid. Los bomberos han recuperado los cuerpos sin vida de las dos últimas personas que permanecían desaparecidas, dando así por finalizado las labores de rescate.

En el lugar del accidente ha permanecido durante toda la noche un retén preventivo de bomberos.

El edificio se desplomó parcialmente pasadas las 13:00 horas del martes. El balance final del siniestro es de cuatro fallecidos y tres heridos por el colapso parcial del forjado interior del edificio en obras.

